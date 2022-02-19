Зеленський обговорив із Макроном загострення на Донбасі

Зеленський поспілкувався з Макроном / фото ОПУ

Увечері в суботу, 19 лютого, глава держави Володимир Зеленський провів телефонні переговори зі своїм французьким колегою Еммаунелем Макроном.

Сторони обговорили дипломатичне врегулювання і загострення на фронті.

"Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріли українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації і політико-дипломатичного врегулювання", - йдеться в повідомленні президента в Twitter.

Завтра мають відбутися телефонні переговори Макрона і Путіна.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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