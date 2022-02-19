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Ватажки бойовиків Пушилін і Пасічник оголосили загальну мобілізацію

19 лютого 2022, 09:10

Пушилін запевнив, що терористи доб'ються "бажаної і необхідної всім" перемоги, "захистять" Донбас і "всіх російських людей".

Денис Пушилін
Ватажок бойовиків Пушилін оголосив загальну мобілізацію / Reuters

Ватажок угруповання "ДНР" Денис Пушилін оголосив про "загальну мобілізацію" на території окремих районів Донецької області (ОРДО).

"Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути у військові комісаріати. Сьогодні мною підписаний указ про загальну мобілізацію", - заявив терорист у своєму Telegram.

Пушилін також зазначив, що терористи доб'ються "бажаної і необхідної нам всім" перемоги, "захистять" Донбас і "всіх російських людей".

Як передають місцеві сайти, рішення про мобілізацію має затвердити так звана "народна рада", яку вже оперативно зібрали рано вранці 19 лютого.

Трохи згодом стало відомо, що ватажок бойовиків "ЛНР" також підписав указ про мобілізацію. Крім того, Леонід Пасічник своїм указом встановив заборону на виїзд за межі республіки чоловіків у віці від 18 до 55 років.

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Загострення на Донбасі

18 лютого ватажок терористичного угруповання "ДНР" Денис Пушилін на Донбасі оголосив масову евакуацію населення. Жителям тимчасово окупованих районів Донецької області бойовик запропонував виїхати в Ростовську область Російської Федерації.

Незабаром до Пушиліна приєднався і Леонід Пасічник - ватажок угруповання "ЛНР", який теж закликав жителів тимчасово окупованих територій їхати в Росію.

Увечері 18 лютого секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна не готує напад на Донбасі, як повідомляють окупаційні пропагандистські ЗМІ.

Омбудсмен Людмила Денісова заявила, що в ОРДЛО проводять евакуацію населення, і при цьому заборонили виїжджати чоловікам призовного віку. Літніх людей і дітей з дитбудинків вивозять практично силою.

Читайте ще:

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