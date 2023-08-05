У Новоросійську "занурили" корабель РФ: воєнкори "наїхали" на Міноборони - ISW

Пропагандисти агресора Росії в істериці закликали відомство Шойгу, мовляв, "перекрити Україні доступ до Чорного моря", зазначили американські аналітики.

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Пропагандисти Росії вважають, що Міноборони РФ мало визнати удар дронами по ВДК Оленегорський гірник / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Військові пропагандисти країни-агресора Росії звинуватили Міноборони окупантів у тому, що відомство збрехало про нібито "перехоплення безпілотників" замість визнання пошкодження великого десантного корабля Оленегірський гірник. Так звані "воєнкори" закликали, мовляв, "перекрити Україні доступ до Чорного моря". Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що російські військові пропагандисти звинуватили Міноборони РФ у брехні через реакцію відомства на атаку бухти в Новоросійську.

На думку представників пропаганди, Міністерство Шойгу повинно було визнати пошкодження корабля Оленегорський гірник, а не заявляти про нібито "перехоплення безпілотників".

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Крім того, вони закликали Міноборони РФ, мовляв, "перекрити Україні доступ до Чорного моря".

Також аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що низка російських "блогерів" не бачить реалізації "послідовної інформаційної політики" Міноборони РФ, і це створює умови для суспільного резонансу.

Атака військово-морської бази РФ у Новоросійську

4 серпня невідомі дрони-камікадзе атакували військово-морську базу РФ у Новоросійську. У Міністерстві оборони окупантів звинуватили в інциденті Україну і відзвітували про, мовляв, "знищення всіх дронів вогнем з кораблів".

З'ясувалося, що було підбито великий десантний корабель Росії. Один з відсіків корабля затопило, внаслідок чого судно перекинулося на бік. Корабель буксирували до берега.

У Військово-морських силах ЗСУ, коментуючи відомості про атаку бази ЧФ РФ у Новоросійську, заявили, що Україна до інциденту непричетна. При цьому у ВМС підкреслили, що корабель окупантів був суттєво пошкоджений.

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