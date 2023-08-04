"Бавовна" у Новоросійську: дрони атакували військово-морську базу РФ

Очевидці повідомляли про вибухи на воді та стрілянину в Новоросійську в районі Мисхако.

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Рано вранці в Новоросійську пролунали вибухи / Фото: Telegram

Рано вранці в п'ятницю, 4 серпня, у Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи і звуки стрілянини. РосЗМІ пишуть, що район гавані в Новоросійську атакували невідомі морські дрони.

Як пишуть Telegram-канали, звуки вибухів було чути з боку Чорного моря, після чого послідувала стрілянина, пролунало кілька черг.

За даними російських пабліків, вибухи на воді й стрілянина лунали в районі Мисхако. Також повідомляється, що з катера вівся вогонь по надводному безпілотнику.

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За словами місцевих жителів, дрон загорівся, після чого стався сильний вибух.

"Вибух стався приблизно о 5-10 ранку. Гучний звук було чути в різних районах і розбудив жителів, у багатьох машин спрацювала сигналізація", - пише Shot.

"Очевидці повідомляють про вибухи на воді та стрілянину в Новоросійську в районі Мисхако", - додали на каналі.

За даними росЗМІ, в Новоросійську було зафіксовано влучання у так званий "нафтовий маяк" - спеціальний виносний пристрій для прийому нафти, що розташований в декількох кілометрах від берега.

Дивіться відео - Вранці в Новоросійську гриміли вибухи:

У Новоросійськ прийшла "бавовна" / скріншот

У Міноборони РФ звинуватили в атаці ЗСУ. У відомстві заявили, що військово-морська база Новоросійськ вночі була атакована двома морськими безекіпажними катерами. У відомстві Шойгу повідомляють, що" апарати були виявлені та знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів, що охороняють зовнішній рейд військово-морської бази".

Довідка. Новоросійська військово-морська база (військова частина 99608)-оперативно-тактичне територіальне об'єднання у складі Чорноморського флоту в Цемеській бухті в порту Новоросійська, пише Вікіпедія. Це наймолодше об'єднання Військово-морського флоту Росії на кавказькому узбережжі Чорного моря.

Як повідомляв Главред, 2 серпня в тимчасово окупованому Криму прогриміли сильні вибухи. В результаті російські окупанти перекрили рух Керченським мостом. Про "хлопки" повідомляли в Сімферополі та районі, а також в Новофедорівці та Гвардійському.

1 серпня у Севастополі прогримів потужний вибух, який чули навіть у Бахчисараї, а він розташований за 30 км. Виявилося, що ЗСУ підірвали арсенал Чорноморського флоту РФ. Після "прильоту" над місцем удару в небо піднявся густий та високий стовп диму. Його було видно навіть з Бахчисарайського водосховища.

У Мережі писали, що вибух стався на території військової частини 63876-р, де знаходиться арсенал 758-го логістичного центру Чорноморського флоту РФ.

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