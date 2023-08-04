ВМСУ - про атаку бази ЧФ РФ у Новоросійську: корабель додому вже не потрапить

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ у Новоросійську Оленегорський гірник отримав серйозні пошкодження, сказав речник ВМСУ Дмитро Плетенчук.

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У ВМСУ не коментують інформацію про те, що корабель ЧФ РФ в Новоросійську атаковано морськими дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот соцмережі

Військово-морські сили ЗСУ непричетні до атаки корабля Чорноморського флоту країни-агресора РФ у Новоросійську. Судячи з усього, корабель серйозно пошкоджений. У ВМСУ немає інформації щодо удару по ньому будь-якими морськими дронами. Про це заявив речник Військово-Морських сил Дмитро Плетенчук.

В ефірі телеканалу Еспресо він сказав про те, що українські Військово-морські сили не мають жодного відношення до інциденту. Є підтверджена інформація щодо пошкодження військового корабля РФ.

"Якщо дані про вибухи відповідають дійсності, то повинен відзначити, що ВМС ЗСУ не мають до цього інциденту жодного відношення. Коментувати роботу морських дронів, якщо це насправді були вони, теж не можу. Можу відзначити, що згідно вже підтвердженої інформації, є пошкодження десантного корабля "Оленегорський гірник" – це великий російський десантний корабель", - пояснив ситуацію Плетенчук.

відео дня

Крім того, він уточнив, що корабель російського Північного флоту пошкоджений досить серйозно і, ймовірно, "додому вже не потрапить".

"Створюється враження, що цей корабель додому вже не потрапить. З відео можна зробити висновки, що пошкодження досить суттєві. За інформацією Міноборони РФ є підтвердження, що він пошкоджений. Ми також можемо підтвердити, що він пошкоджений", - підкреслив Дмитро Плетенчук.

Атака військово-морської бази Росії в Новоросійську

Невідомі дрони 4 серпня атакували військово-морську базу Росії в Новоросійську. У Міноборони російських окупантів звинуватили в інциденті ЗСУ і заявили, що нібито "знищили всі дрони вогнем з кораблів".

Згодом з'ясувалося, що підбито великий десантний корабель Росії. Один з відсіків корабля затопило, тому він перекинувся на бік. Судно буксирували до берега.

В Оперативному командуванні Південь відреагували на вибухи в Новоросійську. У ЗСУ вважають, що мова може йти про провокації російських окупантів.

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