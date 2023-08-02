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"Такі дрони не стоять на озброєнні": на українському флоті спростували атаку на російські кораблі

Дмитро Відоменко
2 серпня 2023, 14:45 оновлено 2 серпня, 15:20
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Як заявив речник ВМС України Дмитро Плетенчук, представники українського військового флоту не мають відношення до атаки на російські кораблі.
Корабель, Крим
Дрони, які в ніч на 1 серпня атакували російські кораблі, не стоять на озброєнні ВМС України / колаж Главред, фото Krymr.org і ua.depositphotos.com

Військово-морські сили України непричетні до атаки на кораблі "Сергій Котов" і "Василь Биков" Чорноморського флоту країни-агресора РФ. Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Такі дрони не стоять на озброєнні військово-морських сил. Це по-перше. По-друге, щодо того інциденту, який нібито мав місце. Військово-морські сили не мають ніякого відношення", – запевнив Плетенчук.

Нагадаємо, раніше російські пропагандисти заявили, що вночі 1 серпня Збройні Сили України нібито здійснили атаку на кораблі Чорноморського флоту РФ. Зокрема, патрульні судна "Сергій Котов" та "Василь Биков" нібито були атаковані трьома морськими безекіпажними катерами.

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Російські кораблі виконували завдання з контролю судноплавства в 340 км на північний захід від Севастополя.

Пропагандисти запевнили, що всі три безекіпажних катери були знищені вогнем зі штатного озброєння російських кораблів.

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