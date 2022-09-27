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"Володя, ти скільки жити збираєшся": Лукашенко відреагував на ядерні погрози Путіна

27 вересня 2022, 12:50

Лукашенко пообіцяв Путіну, що "обміркує вдома" питання визнання "референдумів" і "нових територій".

Лукашенко Путін
Лукашенко потролив Путіна через ядерні погрози / Колаж пресслужба президента Білорусі, УНІАН

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко потролив свого колегу російського диктатора Володимира Путіна. Лукашенко відреагував на ядерні загрози Путіна і запитав, Скільки глава Кремля ще планує жити. Про це повідомляє Generall SVR.

Це сталося під час обіду, на якому були присутні кілька людей. Путін був ошелешений таким питанням і запитав, до чого воно було задано.

"Брязкання ядерною зброєю добре, коли це блеф, а якщо не блеф, то це самогубство. На це Путін сказав, що поки про це говорити рано і переклав тему. На відміну від Путіна, Лукашенко явно не збирається вмирати найближчим часом ні від онкології, ні від ядерної катастрофи, у нього на майбутнє великі плани", - йдеться в повідомленні.

Вони також обговорили визнання референдумів на окупованих територіях і визнання "нових територій", а також говорили про мобілізацію. Лукашенко пообіцяв Путін, що "обміркує все вдома".

За даними Telegram-каналу, Лукашенко вже кілька тижнів веде переговори з керівництвом США, Євросоюзу і декількох країн окремо. Це все відбувається через посередників. Повідомляється, що в цих переговорах намітився серйозний прогрес і воювати з усім світом Лукашенко явно не має наміру.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі та готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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