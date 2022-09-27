"Намагається брязкати ядерною зброєю": у США відповіли Путіну на шантаж

Ядерна зброя , Нед Прайс / Defense, reuters

Російський президент Володимир Путін віддає собі звіт, що він програє у війні. Як сказав на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс, Путін оголосив у Росії мобілізацію і погрожує Україні застосувати ядерну зброю.

За словами спікера Держдепу, Путін зробив все можливе для ізоляції Росії та міжнародної підтримки України. Тому зараз Росії не вдасться залякати США.

"Його брязкання ядерною зброєю, фіктивні референдуми, його часткова мобілізація і часом навіть насильницьке придушення росіян, які реалізовували свої базові права, стимулювали всіх, але не так, як хотів президент Путін", - пояснив Прайс.

Спікер Держдепу зазначив, що зараз Путін намагається брязкати ядерною зброєю, щоб залякати весь світ, проте ніхто не повинен піддаватися його шантажу. Він додав, що США ніколи не визнають фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, він пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Путін не піде на сценарій застосування ядерної зброї. Однак, на думку Зеленського, в той же час цього не можна виключати.

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