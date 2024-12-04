Ризик ядерної катастрофи через удари РФ зростає: експерти ООН зробили заяву

Останній масштабний ракетний удар Росії по енергосистемі України призвів до значного пошкодження електричних підстанцій.

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РФ атакує енергетичну інфраструктуру України / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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РФ цілеспрямовано бʼє по енергооб'єктах

Удари російських окупантів збільшують ризик ядерної катастрофи

Експерти ООН висловили занепокоєння щодо вразливості українських атомних електростанцій через російські атаки на енергосистему. Про це йдеться в заяві "Енергоатому".

За словами експертів, ситуація погіршується через наближення холодів та пошкодження важливих електропідстанцій.

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"Останній широкомасштабний ракетний удар Росії по енергосистемі України призвів до подальшого значного пошкодження електричних підстанцій, які мають важливе значення для роботи українських атомних електростанцій.", - зазначили в ООН.

У заяві йдеться, що нещодавні обстріли відбулися, незважаючи на попередження 13-ти спеціальних доповідачів і робочих груп ООН, які у жовтні цього року провели з Москвою офіційні перемовини щодо заборони таких атак.

Експерти також нагадали про випадки, коли російські війська піддавали персонал Запорізької АЕС "залякуванням, свавільним затриманням та насильницьким зникненням".

Удари РФ по енергетиці України - новини за темою

Як писав Главред, вранці у четвер, 28 листопада, РФ підняла в небо 12 бортів Ту-95МС і запустила ракети по Україні. Ракети зайшли у повітряний простір України. Були чути вибухи. Після цього було запроваджено екстрені вимкнення світла.

Згодом голова Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив, що ворог спеціально накопичував ракети задля масованого удару по Україні. За його словами, РФ таким чином націлена на війну із цивільним населенням під час холодів і залучає для цього сторонню допомогу..

У прес-службі "Укренерго" заявили, що російські окупанти атакували об'єкти української енергетики. Лише під час двох масованих атак ворог застосував понад 200 ракет та майже стільки ж ударних безпілотників.

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