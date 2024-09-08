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У МЗС зробили гучну заяву після падіння дронів РФ у країнах НАТО

Олексій Тесля
8 вересня 2024, 20:23
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Агресивні дії РФ виходять за межі України, підкреслив Андрій Сибіга.
Сибіга
Андрій Сибіга прокоментував падіння російських дронів у Румунії та Латвії / Колаж: Главред, Фото: Facebook/andrij.sybiha, depositphotos.com/ua

Глава МЗС України Андрій Сибіга прокоментував порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії.

Як написав він у соцмережі Х, союзники мають відповісти посиленою підтримкою України. Дипломат перерахував кроки, яких Україна чекає від партнерів.

За словами глави МЗС, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України.

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Він заявив, що "колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі".

"Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - заявив глава зовнішньополітичного відомства.

Вторгнення дронів РФ у Румунію та Латвію

Нагадаємо, що в ніч на 8 вересня в повітряний простір Румунії залетів один із російських безпілотників, якими російські війська атакували територію України. Це не вперше, коли дрони РФ залітають у повітряний простір Румунії.

Також відомо, що в суботу, 7 вересня, на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. БпЛА влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ударні дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір Румунії під час атаки на Україну в ніч на 8 вересня, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

Раніше в Румунії знайшли уламки безпілотника за 23 км від українського кордону. Дрон упав на відстані 8 км від переправи через Дунай, яка з'єднує муніципалітет Бреїла з островом.

Як повідомлялося раніше, у прикордонному місті Тулча протягом двох ночей оголошували повітряну тривогу після того, як у районі Плауру виявили уламки російського дрона.

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Румыния Латвія МЗС України військова агресія РФ Дрон Shahed-136
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