В Києві пролунав потужний вибух: під завалами можуть бути люди, є загиблі

У неділю, 8 вересня, в Києві стався потужний вибух. У мережі з'явилися фото та відео стовпа диму в одному з районів міста. Інформацію про вибух в Голосіївському районі Києва підтвердив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, вибух стався на території автотранспортного підприємства в Голосіївському районі.
"Частково зруйнована двоповерхова будівля. Пожежі немає. Під завалами можуть бути люди. Екстрені служби вже працюють на місці", - написав він у своєму Телеграм-каналі.відео дня
Варто зазначити, що в момент вибуху в Києві не було оголошено сигналу повітряної тривоги.
Речник ДСНС Павло Петров у коментарі для 24 каналу додав, що сигнал про вибух надійшов до служби, і підрозділи вже прямують на місце інциденту. Причини вибуху поки що не встановлені.
Видання oboz.ua з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах зазначає, що причиною вибуху міг стати газовий балон.
Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок вибуху двоповерхова будівля 40 х 100 м. була частково часткове зруйнована. Без пожежі.
"Попередньо, виявили двох загиблих. Під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Всі оперативні служби працюють на місці", - написав він.
Крім того, в поліції Київщини наголосили, що правоохоронці будуть з'ясовувати всі деталі вибуху в Голосіївському районі.
"Подія сталась сьогодні близько 10 години ранку у Голосіївському районі на території автобусного парку. На місце події одразу виїхали поліцейські, рятувальники та медики. Наразі відомо про двох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - вказують правоохоронці.
Станом на 11:10 в КМВА заявили про те, що рятувальникам вдалось деблокувати тіло ще одного загиблого.
"На цю хвилину відомо про трьох загиблих. Пошуково-рятувальна операція триває", - зазначив Сергій Попко.
Новини Києва - що відомо про вибухи в столиці
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 7 вересня в Києві пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги та попереджень про атаку російських ударних дронів. Київська міська військова адміністрація підтвердила, що сили ППО працювали в столиці.
Раніше, 3 вересня, у Києві відзначалося погіршення якості повітря, ймовірно, через пожежі в екосистемах. За даними адміністрації, в Броварському районі горіли шість осередків торфу на загальній площі 3,74 га.
Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що метою масованого удару по Києву 2 вересня могли бути урядові будівлі, зокрема так званий центр ухвалення рішень. Він зазначив, що Росія ретельно готувалася до цієї атаки, намагаючись продемонструвати можливий проривкиївської ППО.
Інші новини:
- Без світла по 16 годин: названо міста, в яких взимку буде найважча ситуація
- ЗСУ контратакували під Торецьком і просунулись вперед: деталі операції - ISW
- РФ використала понад 800 КАБів і майже 300 "Шахедів" за тиждень - Зеленський
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред