Наступ РФ на Покровськ уже тиждень застопорено, Москва вперше назвала втрати

Водночас ЗС РФ просуваються на інших ділянках. Чи є загроза оточення ЗСУ - читайте про це детальніше.

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Покровськ під контролем ЗСУ / Фото: Міноборони РФ, скріншот відео, УНІАН

Російський наступ на Покровськ застопорено вже тиждень. Пропагандисти стверджують, що армія країни-агресорки нарешті відчула дефіцит техніки та живої сили внаслідок м'ясних штурмів. Водночас, за даними DeepState, росіяни мають частковий успіх на інших ділянках Східного фронту.

The New York Times із посиланням на супутникові знімки підтверджує, що ЗСУ вдалося призупинити рух противника під Покровськом - на ключовій ділянці всього літнього наступу росіян.

Просування ЗС РФ зупинили тиждень тому біля міста Селидове.

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Однак "немає жодних ознак", що російські окупаційні сили відмовилися від захоплення важливого логістичного вузла ЗСУ, ідеться в матеріалі.

Також зазначається, що росіяни "майже оточили" українські сили між Покровськом і Кураховим.

Росіяни визнали великі втрати

Наступ на Покровськ, що застопорився, підтверджують і кремлівські пропагандисти. Вони нарікають на великі втрати в особовому складі та техніці, яких ЗС РФ зазнали, закидаючи позиції ЗСУ "м'ясом" і намагаючись викинути захисників звідти "за всяку ціну".

Згідно з даними самих росіян, втрати на цій ділянці фронту в їхніх сил за останні 2 тижні були "особливо важкими" - понад 4 тисячі окупантів двохсоті або трьохсоті.

Пропагандисти стверджують, що від Покровська вони не відстануть, але нібито доведеться "жертвувати" іншими ділянками фронту.

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

Де просунулася Росія

Згідно з оновленими даними OSINT-спільноти DeepState, ворог окупував Невельське і просунувся в Красногорівці. Тривають бої на північ від Гірника.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" уточнює, що частина Красногорівки все ще в обороні захисників. Окупація цього селища дасть змогу росіянам рухатися в бік Гірника і "взяти в оточення підрозділи ЗСУ в Невельському".

Офіційно Генштаб не коментує просування сил противника.

Війна в Україні - ситуація під Покровськом

Після того, як українське командування перекинуло під Покровськ кілька досвідчених бригад, рух росіян забуксував. Відомо про контратаки, які проводять бригада "Кара-Даг" НГУ, 12 бригада "Азова" і 93 механізована бригада ЗСУ.

За спостереженням Інституту вивчення війни, українським військовим за цей час удалося вже відновити раніше втрачені позиції під самим Покровськом - у південно-західній Галіцинівці та західній Михайлівці. Окупанти ж просуваються біля Торецька.

Наступ окупантів, що застопорився, підтвердив 5 вересня і Головнокомандувач Олександр Сирський.

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