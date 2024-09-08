Російські 'Шахеди' перетнули кордон Румунії: громадян попередили про загрозу

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони РФ перебувала на території Румунії майже годину, в прикордонних регіонах попередили про загрозу "падіння об'єктів".

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Група російських ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії / Колаж Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Російські ударні БпЛА типу "Шахед" порушили повітряний простір Румунії в ході атаки на територію України в ніч на 8 вересня. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, російські ударні дрони перетнули кордон із Румунією в ніч на 8 вересня о 2:49.

"Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії", - йшлось в повідомленні. відео дня

Фото: скріншот

Крім того, військові згодом зазначили, що "Шахеди" покинули територію Румунії о 3:41.

" Оновлення щодо руху ворожих ударних БпЛА: БпЛА покинув територію Румунії, пролетів через Вилкове та продовжує рух в прибережній акваторії моря Одещини", - додали в Повітряних силах.

Варто вказати на те, що офіційно влада Румунії не відреагувала на інцидент.

Водночас у румунських повітах Тулча та Констанца, розташованих неподалік українського кордону, місцевих жителів попередили про можливу небезпеку через "падіння об’єктів у повітряному просторі" внаслідок чергової російської атаки на українські міста. Про це повідомляє місцеве видання News.ro.

В ніч на 8 вересня жителі цих регіонів отримали сповіщення від системи R0-Alert, яка інформує про ризик падіння об'єктів після російського удару поблизу румунського кордону.

Влада Тулчі уточнила, що сповіщення було надіслане через дані від національних структур оборони та безпеки, які зафіксували можливий напад Росії на об'єкти в Україні, розташовані поруч із Румунією.

"Зазначаємо, що ці повідомлення призначені для інформування населення в районі кордону Румунії з Україною про можливі атаки з боку Росії на українську територію, а також про те, що існує ймовірність падіння об'єктів на національну територію", – зазначили там.

Станом на ранок неділі влада повітів Тулча та Констанца, а також Міністерство національної оборони Румунії не виявили жодних невідомих об’єктів, що впали на територію країни.

Що відомо про російські "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Порушення російськими ракетами та дронами повітряного простору країн НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 29 березня в Румунії виявили уламки безпілотника за 23 км від українського кордону. Дрон впав за 8 км від переправи через Дунай, що з'єднує муніципалітет Бреїла з островом. Минулого року на території Румунії було зафіксовано падіння чотирьох безпілотників.

25 липня в прикордонному місті Тулча дві ночі поспіль оголошували повітряну тривогу, після того, як у районі Плауру знайшли уламки російського безпілотника. За даними Digi 24, о 01:20 Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про повітряну загрозу.

Під час недавніх масованих атак на Україну Росія кілька разів випробовувала системи ППО сусідніх країн. Наприклад, одна з російських ракет порушила повітряний простір Польщі, але її вирішили не збивати. Запущені з Росії ракети та "шахеди" також проникли в повітряний простір Молдови та Румунії. Попри зростання кількості таких інцидентів, НАТО продовжує ігнорувати загрозу та утримується від коментарів.

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