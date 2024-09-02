Масована атака на Київ: чому Росія почала "засипати" місто ракетами - експерти

Киянам варто готуватися до нових ударів Росії по Київській ГЕС.

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Удар по Києву 2 вересня - куди цілилась Росія / Колаж Главреда. Фото: ДСНС

Головними цілями масованої атаки на Київ у понеділок вранці, 2 вересня, могли бути урядові будівлі, зокрема так званий центр прийняття рішення, вважає керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

У коментарі РБК-Україна він зауважив ретельну підготовку Росії до цього удару. Окупантам, на його думку, важливим було продемонструвати нібито прорив багаторівневої ППО Києва.

Мусієнко називає це "елементами психологічного тиску і терору", а також вважає, що таким чином Москва намагається відволікти увагу росіян від подій Курській області.

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Він також допускає, що Росія продовжить атакувати Київську ГЕС цієї осені, звернувши увагу, що "левову частку" ракет ворог обовʼязково спрямовує просто на Київ.

Тоді як військовий експерт Владислав Селезньов переконаний, що РФ розпочала осінньо-зимову кампанію з чергового терору української енергосистеми.

"Літо минуло, на нас чекає опалювальний сезон, і Росія поспішає зробити все можливе, щоб занурити Україну в блекаут", - зазначив Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Атака на Київ 2 вересня - головне

Як писав Главред, у понеділок вранці, 2 вересня, у Києві прогриміла серія потужних вибухів - РФ завдала ракетного удару по місту. Столична влада повідомила про роботу ППО.

Одночасно з підльотом до столиці крилатих ракет, ворог випустив по Києву та передмістю балістичні ракети KN-24/Іскандер-М. До цього ще додався один ударний БпЛА.

Унаслідок ракетного удару в місті сталося падіння уламків у Голосіївському, Святошинському, Дніпровському та Шевченківському районах.

Під час попередньої атаки на Київ, 26 серпня, РФ випустила весь арсенал наявного озброєння, включно зі "Шахедами". Після цього у Київській, Одеській та Донецькій областях ввели екстрені відключення світла. Ситуацію в електромережі намагаються стабілізувати дотепер.

Відомо, що російські терористи атакували інфраструктуру Київської ГЕС.

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