У Румунії знайшли частини безпілотника за 23 км до України: ЗМІ розкрили деталі

Міноборони Румунії повідомило про знайдені фрагменти, ймовірно, безпілотника на сільськогосподарських угіддях у повіті Бреїла.
Уламки знайшли на острові на річці Дунай ввечері 28 березня. Представники Збройних сил та органів охорони правопорядку Румунії розслідують інцидент, повідомили в міністерстві, передає румунська служба "Радіо Свобода".
За даними видання, безпілотник впав за 8 км від переправи через Дунай, що простягається від муніципалітету Бреїла до острова. Поле, на яке впав дрон, розташоване за 23 кілометри від кордону з Україною.
Водночас у ніч проти 29 березня від системи Ro-Alert, яка повідомляє про загрозу падіння "елементів, які належать до бойових засобів, що використовуються в конфлікті", не було сповіщень.
Минулого року на територію Румунії впали чотири безпілотники. Одним із них був дрон типу Shahed. За даними румунського військового керівництва, решта були дронами-розвідниками.
Нагадаємо, що у Молдові зробили заяву щодо вибуху в Придністров'ї. Кишинів вивчає деталі інциденту в окупованому Придністров'ї та розглядає декілька варіантів подій, сказав глава молдовського МЗС Адріан Єфрос.
В Румунії впав російський безпілотник. В Міністерстві оборони Румунії визнали безпілотника на території країни члена НАТО під час останньої російської атаки на українські порти на річці Дунай. Рятувальні групи виявили в районі вирву 1,5 метра.
Більше цікавих новин:
- Армія Росії зазнає великих втрат бронетехніки: в ISW назвали найзапекліші напрямки
- "РФ проводила розвідку": у ЗСУ розповіли про підготовку росіян до масованої атаки
- "Достатньо людей": Сирський розповів, скільки людей потрібно мобілізувати до ЗСУ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред