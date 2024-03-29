У Румунії знайшли частини безпілотника за 23 км до України: ЗМІ розкрили деталі

Безпілотник впав за 8 км від переправи через Дунай, що простягається від муніципалітету Бреїла до острова.

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У Румунії впав безпілотник РФ / колаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com, facebook/europalibera.romania

Міноборони Румунії повідомило про знайдені фрагменти, ймовірно, безпілотника на сільськогосподарських угіддях у повіті Бреїла.

Уламки знайшли на острові на річці Дунай ввечері 28 березня. Представники Збройних сил та органів охорони правопорядку Румунії розслідують інцидент, повідомили в міністерстві, передає румунська служба "Радіо Свобода".

За даними видання, безпілотник впав за 8 км від переправи через Дунай, що простягається від муніципалітету Бреїла до острова. Поле, на яке впав дрон, розташоване за 23 кілометри від кордону з Україною.

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Водночас у ніч проти 29 березня від системи Ro-Alert, яка повідомляє про загрозу падіння "елементів, які належать до бойових засобів, що використовуються в конфлікті", не було сповіщень.

Минулого року на територію Румунії впали чотири безпілотники. Одним із них був дрон типу Shahed. За даними румунського військового керівництва, решта були дронами-розвідниками.

Нагадаємо, що у Молдові зробили заяву щодо вибуху в Придністров'ї. Кишинів вивчає деталі інциденту в окупованому Придністров'ї та розглядає декілька варіантів подій, сказав глава молдовського МЗС Адріан Єфрос.

В Румунії впав російський безпілотник. В Міністерстві оборони Румунії визнали безпілотника на території країни члена НАТО під час останньої російської атаки на українські порти на річці Дунай. Рятувальні групи виявили в районі вирву 1,5 метра.

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