Дрон РФ вторгнувся в Румунію: Міноборони підтвердило заліт 'Шахеда', піднімали авіацію

В Румунії підтвердили порушення повітряного простору російським БпЛА і наголосили, що станом на зараз тривають повітряні та наземні пошуки дрона.

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В Румунії відреагували на порушення повітряного простору країни дроном РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

8 вересня, під час російського обстрілу України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед", один із дронів перетнув повітряний простір Румунії. Інформацію про це підтвердило Міністерство національної оборони Румунії.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про впровадження заходів для інформування населення в повітах Тульча та Констанца. Сповіщення через систему RO-Alert були надіслані о 2:20 і 2:38.

"З 2:25 ночі два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки", - йдеться у повідомленні. відео дня

Радіолокаційна система виявила та відстежила маршрут безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір і залишив територію в напрямку України. Два літаки F-16 відстежували безпілотник і повернулися на базу близько 4:08 ранку. Дані на той час вказували на можливість падіння безпілотника в безлюдній місцевості поблизу населеного пункту Периправа.

"З сьогоднішнього ранку сили Міністерства національної оборони проводять повітряні та наземні пошуки в цьому районі", - додали в Міноборони Румунії.

Міністерство національної оборони рішуче засудило російські атаки на українські цивільні об'єкти та інфраструктуру, назвавши їх невиправданими і такими, що порушують міжнародне право.

Що відомо про БпЛА типу "Shahed" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Порушення російськими ракетами та дронами повітряного простору країн НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ударні дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір Румунії під час атаки на Україну в ніч на 8 вересня, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

29 березня в Румунії знайшли уламки безпілотника за 23 км від українського кордону. Дрон впав на відстані 8 км від переправи через Дунай, яка з'єднує муніципалітет Бреїла з островом..

25 липня в прикордонному місті Тулча протягом двох ночей оголошували повітряну тривогу після того, як у районі Плауру виявили уламки російського дрона. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про загрозу о 01:20.

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