УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дрон РФ вторгнувся в Румунію: Міноборони підтвердило заліт "Шахеда", піднімали авіацію

Юрій Берендій
8 вересня 2024, 12:25
16
В Румунії підтвердили порушення повітряного простору російським БпЛА і наголосили, що станом на зараз тривають повітряні та наземні пошуки дрона.
Дрон РФ вторгнувся в Румунію: Міноборони підтвердило заліт 'Шахеда', піднімали авіацію
В Румунії відреагували на порушення повітряного простору країни дроном РФ / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

8 вересня, під час російського обстрілу України із застосуванням ударних БпЛА типу "Шахед", один із дронів перетнув повітряний простір Румунії. Інформацію про це підтвердило Міністерство національної оборони Румунії.

Національний військовий командний центр повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій про впровадження заходів для інформування населення в повітах Тульча та Констанца. Сповіщення через систему RO-Alert були надіслані о 2:20 і 2:38.

"З 2:25 ночі два літаки F-16 ВПС Румунії піднялися в повітря з 86-ї авіабази Борча для моніторингу повітряної обстановки", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Радіолокаційна система виявила та відстежила маршрут безпілотника, який увійшов у національний повітряний простір і залишив територію в напрямку України. Два літаки F-16 відстежували безпілотник і повернулися на базу близько 4:08 ранку. Дані на той час вказували на можливість падіння безпілотника в безлюдній місцевості поблизу населеного пункту Периправа.

"З сьогоднішнього ранку сили Міністерства національної оборони проводять повітряні та наземні пошуки в цьому районі", - додали в Міноборони Румунії.

Міністерство національної оборони рішуче засудило російські атаки на українські цивільні об'єкти та інфраструктуру, назвавши їх невиправданими і такими, що порушують міжнародне право.

Дрон РФ вторгнувся в Румунію: Міноборони підтвердило заліт 'Шахеда', піднімали авіацію
Що відомо про БпЛА типу "Shahed" / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Порушення російськими ракетами та дронами повітряного простору країн НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські ударні дрони типу "Шахед" порушили повітряний простір Румунії під час атаки на Україну в ніч на 8 вересня, зазначили в Повітряних силах ЗСУ.

29 березня в Румунії знайшли уламки безпілотника за 23 км від українського кордону. Дрон впав на відстані 8 км від переправи через Дунай, яка з'єднує муніципалітет Бреїла з островом..

25 липня в прикордонному місті Тулча протягом двох ночей оголошували повітряну тривогу після того, як у районі Плауру виявили уламки російського дрона. Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про загрозу о 01:20.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Румунії
Реклама

Головне за день

Дрон РФ вторгнувся в Румунію: Міноборони підтвердило заліт "Шахеда", піднімали авіацію

Дрон РФ вторгнувся в Румунію: Міноборони підтвердило заліт "Шахеда", піднімали авіацію

12:25 Україна
Наступ РФ на Покровськ уже тиждень застопорено, Москва вперше назвала втрати

Наступ РФ на Покровськ уже тиждень застопорено, Москва вперше назвала втрати

11:52 Україна
РФ використала понад 800 КАБів і майже 300 "Шахедів" за тиждень - Зеленський

РФ використала понад 800 КАБів і майже 300 "Шахедів" за тиждень - Зеленський

11:05 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Що робити з півоніями восени: одна маніпуляція забезпечить розкішне цвітіння навесні 17620

Що робити з півоніями восени: одна маніпуляція забезпечить розкішне цвітіння навесні

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори 8396

Путін сильно поспішає: еліта РФ висунула диктатору ультиматум почати переговори

Знайти свиню в цирку за 5 секунд зможе лише найкмітливіший: складна загадка 6709

Знайти свиню в цирку за 5 секунд зможе лише найкмітливіший: складна загадка

РФ готувала ядерний удар по Україні: директор ЦРУ назвав дату і розкрив деталі 4985

РФ готувала ядерний удар по Україні: директор ЦРУ назвав дату і розкрив деталі

Останні новини

12:57

Більшість не здогадується: що означає символ "℮" на упаковці з продуктами

12:26

З відстрочкою теж можуть призвати: у ТЦК дали розʼяснення

12:25

Дрон РФ вторгнувся в Румунію: Міноборони підтвердило заліт "Шахеда", піднімали авіацію

11:52

Наступ РФ на Покровськ уже тиждень застопорено, Москва вперше назвала втрати

11:48

Окупанти готують ще один "котел" для ЗСУ: експерт сказав, в чому небезпека

Чим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з ЖироховимЧим завершиться битва за Покровськ і що загрожує Дніпропетровщині: інтерв'ю з Жироховим
11:44

Задача не для слабкодухих: лише справжній геній знайде 5 замків за 15 секунд

11:38

Леся Нікітюк показала відразу двох бойфрендів на особистих фото

11:25

Фінансовий гороскоп на тиждень 9-15 вересня: Овну - прибуток, Раку - вигода

11:05

РФ використала понад 800 КАБів і майже 300 "Шахедів" за тиждень - ЗеленськийВідео

Реклама
10:52

В Києві пролунав потужний вибух: під завалами можуть бути люди, є загибліФото

10:18

ЗСУ контратакували під Торецьком і просунулись вперед: деталі операції - ISW

10:17

Без світла по 16 годин: названо міста, в яких взимку буде найважча ситуація

10:00

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 вересня: Дівам - проблеми, Левам знадобиться терпіння

09:25

Російські "Шахеди" перетнули кордон Румунії: громадян попередили про загрозу

09:24

ЗСУ можуть вийти з Курської області за однієї умови – Bloomberg

08:42

РФ готувала ядерний удар по Україні: директор ЦРУ назвав дату і розкрив деталі

08:32

РФ може атакувати інфраструктуру України новими іранськими ракетами - ISW

08:10

Курська операція: короткі підсумкиПогляд

07:35

Окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми: є загиблі та поранені

07:07

Знайти свиню в цирку за 5 секунд зможе лише найкмітливіший: складна загадка

Реклама
06:10

Коли настане безпечна для світу МоскваПогляд

05:30

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти слово

04:58

Гороскоп на завтра 9 вересня: Близнюкам - стресова ситуація, Ракам - вражаючий успіх

04:02

ЗСУ можуть взяти під контроль обласний центр РФ: офіцер назвав напрямок удару

03:00

Улюблена туш засохла: як легко її освіжити та реанімувати аптечним засобом

02:30

З бланшуванням і без: як заморозити кукурудзу та насолоджуватися смаком літа взимку

02:02

Біженців на роботу: Шольц звернувся до українців з закликом працевлаштуватись

01:30

Олімпійську спортсменку було вбито через місяць після Олімпіади-2024 у Парижі

00:20

Дівчина Роналдо в бікіні похвалилася соковитими формами

07 вересня, субота
23:57

У родині Ніколь Кідман сталася трагедія

23:50

Україна поступилася Албанії у стартовому матчі Ліги націй

23:36

У Полтаві пролунав вибух: росіяни вдарили по цивільному об'єкту

23:33

Ріанна проігнорувала колишню подругу Наомі Кепбелл

23:09

Рік "невизначеності" минув: Португалія подарувала Україні 6 гелікоптерів Ка-32

22:18

Шоптенко зізналася, хто міг стати її партнером на "Танцях з зірками" замість Зеленського

22:16

Розвідки Британії та США заявили про "найсерйознішу загрозу з часів Холодної війни"

21:39

Усе охопив вогонь і дим: з'явилися фото наслідків удару по складу боєприпасів у РФВідео

21:31

Ризик зіткнення з Росією: в НАТО відповіли, чому не закривають небо над Україною

21:06

Як розбити грудки синтепону у куртці: маленький м'яч врятує увесь верхній одяг

20:58

Балується горілочкою на призьбі: зрадниця Анна Asti втекла в село

Реклама
20:30

РФ зупинила наступ майже на всіх ділянках: Буданов розповів, чого чекати взимку

20:23

Пригрозив нафтою: Трамп розповів, як планує примусити Путіна до переговорів

20:03

Квартира Єфросиніної постраждала від російської атаки: "Злякалася до нудоти"

19:49

Україну накрило "бабине літо": якою буде погода 8 вересня

19:35

Які втрати РФ на фронті: свіжі даніПогляд

19:31

Краще за ATACMS: Україна може завдавати ударів більшої дальності, але є одна умова

19:19

Чи вимикатимуть світло в Україні 8 вересня: відповідь "Укренерго"

18:51

"Заяви про окупацію можна множити на нуль": ЗСУ підняли прапор у Нью-Йорку - DeepStateВідео

18:36

Операція ЗСУ стала першим кроком: Україна хоче примусити Путіна до миру

18:27

Нові втрати РФ на Курщині: ЗСУ ракетами знищили понтонні переправи

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти