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У кризі навколо України настав найнебезпечніший період - Джонсон

10 лютого 2022, 14:07

Британський прем'єр Борис Джонсон, маючи на увазі Україну і небезпеку вторгнення в неї РФ, каже, що Європа зараз переживає важку кризу безпеки.

Джонсон
Борис Джонсон / УНІАН

На даний момент в інспірованій Росією кризі навколо України настав найнебезпечніший період, оскільки британська розвідка все повідомляє і повідомляє про подальші пересування російських військ поблизу українських кордонів. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у рамках спільної з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом прес-конференції, повідомляє агентство Reuters.

"Чесно кажучи, Я не думаю, що [в Кремлі -Главред] вже прийняли рішення [про початок вторгнення на Україну - Главред]. Але це не означає, що нічого катастрофічного не станеться. Повідомлення нашої розвідки досить сумні", - вважає Джонсон.

При цьому Британський прем'єр вважає, що вся Європа зараз переживає "важку кризу безпеки за останні десятиліття".

Сам генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що направив російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову лист із запрошенням продовжити серію зустрічей в "Раді Росія — НАТО".

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Антиросійські санкції за можливе вторгнення в Україну

Британський прем'єр відвідав Україну 1 лютого. Під час спільної прес-конференції з Джонсоном президент Зеленський заявити - будь-які санкції дієві виключно до вторгнення, а аж ніяк не після.

Тоді ж Британський прем'єр зазначив, що його країна разом з іншими державами готує санкції проти Росії, які будуть введені, "як тільки нога російського солдата перетне кордон".

Крім цього, Джонсон заявив про виділення Україні додатково 88 млн фунтів (майже 119 млн доларів). Він додав, що ця фінансова допомога допоможе захистити країну від російського впливу.

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