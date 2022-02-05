Лідери Німеччини, Франції та Польщі разом обговорять питання загрози вторгнення Росії в Україну

Європа побоюється вторгнення Путіна в Україну / Reuters, ua.depositphotos.com

Президент Польща Анджей Дуда планує наступного тижня відправитися в Берлін. Він повинен взяти участь у засіданні Веймарського трикутника - переговорів лідерів Польщі, Німеччини та Франції.

Як повідомляє польське агентство RMF24 з посиланням на слова глави кабінету президента Польщі, переговори Олафа Шольца, Еммануеля Макрона і Анджея Дуди пройдуть вдень або ввечері у вівторок, 8 лютого.

Також відомо, що на порядку денному будуть питання безпеки в Центральній і Східній Європі.

Тим часом, напередодні глава Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумоч сказав, що главою темою переговорів у Веймарському трикутнику стане гучна в усьому світі загроза вторгнення Росії в Україну.

"І Франція, і Німеччина, і Польща проводять різного роду заходи. У кожної з цих країн є свої контакти, і лідерам трьох великих європейських країн слід обмінятися цими контактами. Думаю, це також буде можливість для президента Дуди відзвітувати про свої переговори в Пекіні", - заявив Кумоч.

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Нагадаємо, уряд Польщі прийняв рішення надати Україні військову допомогу. Для захисту нашій країні передадуть переносні зенітно-ракетні комплекси "Piorun", а також боєприпаси.

Також раніше у Міністерстві оборони Російської Федерації анонсували військові навчання у Ростовській області. Стрілянина з артилерії запланована на 11 лютого на полігоні "Кузьминський". Він розташований приблизно в 50 кілометрах від кордону з Україною

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