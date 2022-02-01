УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Не лише для безпеки: Кулеба розкрив деталі нового союзу України, Польщі і Великої Британії

1 лютого 2022, 15:39

Новий формат дозволить країнам створити "пояс безпеки", покращити співпрацю і посилити Балто-Чорноморську вісь.

Україна створює новий альянс з Польщею і Великою Британією / УНИАН

Альянс Україна-Польща-Велика Британія допоможе нашій державі не лише зміцнити свою безпеку, а й розвивати торгівлю та співпрацю між країнами в інших сферах. Створення такого формату є частиною стратегії України зі створення малих альянсів.

Україна повинна сама дбати про свою безпеку і процвітання й не може чекати, поки стане членом ЄС і НАТО, написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

"Суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що створення такого альянсу допоможе сформувати "пояс безпеки та процвітання і посилити Балто-Чорноморську вісь". З такою ж метою були створені й інші союзи між Україною та іншими державами, нагадав Кулеба:

  • Люблінський трикутник з Польщею і Литвою,
  • Квадрига з Туреччиною,
  • Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою.

Очільник МЗС зазначив, що Україна, Польща і Велика Британія об’єднуються, тому що вони поділяють спільні принципи, хочуть зміцнювати безпеку і розвивати торгівлю.

Реклама

"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної", – наголосив він.

Новий формат дозволить країнам створити "пояс безпеки", зазначив Кулеба/ Facebook Дмитро Кулеба

Ініціатором альянсу була Україна

Кулеба зазначив, що ініціатором створення такого об’єднання у жовтні 2021 року виступила Україна.

"Чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю – вірте в свою державу", – наголосив очільник українського МЗС.

Офіційне оголошення про альянс відкладається

Вперше офіційно оголосити про створення альянсу планували у середу, 2 лютого. Міністерства закордонних справ повинні були оголосити про це під час візиту до Києва очільниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Проте вона захворіла на COVID-19, тому ці плани переносяться.

Союз Великої Британії, України та Польщі

Про те, що Лондон на серйозному рівні вивчає можливість створення тристороннього військово-політичного союзу з Україною та Польщею, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила 21 січня. Рада з геостратегії на підтвердження слів Трас опублікувала карту, на якій Британія, Україна та Польща позначені як союзники. Росія та Білорусь відзначені як ворожі держави.

Про плани створити такий альянс очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив 25 січня. Він наголосив, що Київ ставить перед собою завдання створення серйозних альянсів і продовжує шукати шляхи для організації оптимальних для держави союзів.

Вас також може зацікавити:

viber
Британия новини Польщі новини Великобританії Польща Дмитро Кулеба новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Не лише для безпеки: Кулеба розкрив деталі нового союзу України, Польщі і Великої Британії». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманГороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обман Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуПрикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в біду Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбування Ріанна вагітна первістком - перші фотоРіанна вагітна первістком - перші фото Вихідні в лютому 2022: скільки будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідніВихідні в лютому 2022: скільки будемо відпочивати і чи будуть додаткові вихідні
16:06

500 гривень за бустерну вакцинацію: у Мінфіні пояснили, чи отримають українці обіцяний "бонус"

16:00

"Дешева рабсила не завадить": прем'єр Польщі висловився про наплив біженців з УкраїниВідео

15:54

Омікрон став викликати менше симптомів: професор назвав головну п'ятіркуВідео

15:48

Зеленський знову на висоті: з'явився свіжий президентський рейтинг

15:39

Не лише для безпеки: Кулеба розкрив деталі нового союзу України, Польщі і Великої Британії

Реклама
15:39

"Соняшникова олія за 75 гривень, гречка - за 65": експерт спрогнозувала подорожчання продуктів

15:36

У Києві таксист пригостив дівчину кавою зі снодійним і пограбував: вона впала в комуВідео

15:14

Син Куравльова розповів, чому актор доживав останні дні в будинку для престарілих

15:05

Фатальні красуні: топ-4 знака гороскопу, перед якими складно встоятиВідео

14:57

Як змінилася Анастасія Заворотнюк через онкологію: перше фото актриси за три роки

14:33

70 боксів турботи бабуні й дідусю новости компании

14:32

Підтримують Україну, а самі схвалюють ПП-2: Польща жорстко рознесла Захід і пообіцяла зброю КиєвуВідео

14:31

Вартість бензину оновила максимум, а газ подешевшав на 10 копійок: що з цінами на українських АЗС

14:11

Посівний календар на лютий 2022: кращі дні для садово-городніх робіт

14:02

"А дівчинка дозріла": 20-річна дочка Сінді Кроуфорд показала юне тіло в трусиках і ліфіВідео

13:53

Польща і Україна домовилися побудувати газопровід для постачання газу між державами – Моравецький

13:47

"Гречка за 50 грн, рис за 41 грн": в Україні черговий стрибок цін на крупиВідео

13:39

Телеканал 1+1 став лідером телеперегляду за результатами січня

13:38

Транзит газу через Україну і нова ціна в ЄС: Газпром в два рази накрутив постачання палива до Європи

13:35

Шостий "птах": в Україну прибули 84 тонни боєприпасів зі США

Реклама
13:16

В Україні скасують призов на строкову військову службу - указ Зеленського

13:04

У ексглави Нафтогазу Коболєва проходять обшукиВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 2 лютого 2022: Левам – гроші, Терезам - плітки, Водоліям - віщі сниВідео

12:48

У моду на 2022 рік увійшла трохи божевільна і незвичайна жіноча стрижка восьминігФото

12:47

Заховалися під ліжком і подавали сигнали SOS: закарпатські рятувальники винесли з полум’я цуценятФото

12:39

Полтавські депутати "вибивали" з жінки гроші

12:34

Мінінфраструктури готує українські дороги, залізницю і річки до включення у Транс’європейську мережу

12:27

Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняВідео

12:21

Метінвест більш ніж удвічі збільшив виплату податків - за 2021 рік бюджет України отримав 52,7 млрд

12:18

В Україні подорожчали пластикові пакети: за скільки їх тепер можна купитиВідео

12:13

Новини - нова зброя, а медіаполе місце битви: Зеленський закликав Україну показати єдність

12:07

Ультрашвидка опіоїдна детоксикація у Києві новости компании

12:06

Вперше в історії: Україна розпочала фізичний імпорт газу з УгорщиниВідео

11:59

Пиво та сигарети замість книг: під Києвом "ковідною" тисячею розраховувалися в звичайному кіоскуВідео

11:48

Зеленський оголосив прорив у діалозі щодо Донбасу і очікує на рішення про зустріч лідерів "Нормандії"Відео

11:46

"Еротично-мелодично": солістка Go-A Катерина Павленко знялася в провокаційній сукні без білизни

11:43

Магнітні бурі на початку лютого розтягнуться на кілька днів і досягнуть 6 балівВідео

11:11

Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців

11:05

Зеленський заявив про новий формат співпраці України з Британією та Польщею

10:51

"Пройшли через пекло": британці показали, як війна з Росією змінила життя тисяч українських сімей

Реклама
10:45

Чисельність армії збільшать на 100 тисяч осіб: Зеленський підписав указ під час виступу в Раді

10:27

Володимир Зеленський виступив на засіданні Ради: головне зі звернення президентаВідео

10:25

COVID-сертифікат за бустерну дозу: Ляшко пояснив, як його отримувати

10:25

Новенький і недосвідчений учасник дорожнього руху: у Києві на жвавому проспекті помітили гусакаВідео

10:08

Як правильно зберігати молоко, щоб збільшити термін його придатності

09:47

Дитина знала, де вирощують наркотики: нові деталі загибелі 11-річного Максима на Запоріжжі

09:41

Можуть стати підставою для введення воєнного стану: Данилов розповів про загрози РФ УкраїніВідео

09:26

Гороскоп на сьогодні, 1 лютого 2022: Дівам – підступи недругів, Козерогам – труднощі, Водоліям - спокусиВідео

09:19

Тарифи на газ, дорогі пакети nf в'їзд в ЄС по-новому: що змінюється в Україні в лютомуВідео

09:09

У бюджеті не передбачені гроші на виплату 500 гривень за бустерну дозу-міністр фінансів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти