Не лише для безпеки: Кулеба розкрив деталі нового союзу України, Польщі і Великої Британії

Україна створює новий альянс з Польщею і Великою Британією / УНИАН

Альянс Україна-Польща-Велика Британія допоможе нашій державі не лише зміцнити свою безпеку, а й розвивати торгівлю та співпрацю між країнами в інших сферах. Створення такого формату є частиною стратегії України зі створення малих альянсів.

Україна повинна сама дбати про свою безпеку і процвітання й не може чекати, поки стане членом ЄС і НАТО, написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook.

"Суть в тому, що ми не можемо чекати безпеки та процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, гуртуючи дружні та близькі за духом країни у малі альянси", – зазначив Кулеба.

Він наголосив, що створення такого альянсу допоможе сформувати "пояс безпеки та процвітання і посилити Балто-Чорноморську вісь". З такою ж метою були створені й інші союзи між Україною та іншими державами, нагадав Кулеба:

Люблінський трикутник з Польщею і Литвою,

Квадрига з Туреччиною,

Асоційоване тріо з Грузією і Молдовою.

Очільник МЗС зазначив, що Україна, Польща і Велика Британія об’єднуються, тому що вони поділяють спільні принципи, хочуть зміцнювати безпеку і розвивати торгівлю.

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"Варшава, Київ і Лондон мають не лише реалістичне усвідомлення безпекових загроз Європі та стратегію протидії викликам з боку РФ, але і великий потенціал тристоронньої співпраці в галузях торгівлі, інвестицій, енергетики, зокрема відновлюваної", – наголосив він.

Новий формат дозволить країнам створити "пояс безпеки", зазначив Кулеба/ Facebook Дмитро Кулеба

Ініціатором альянсу була Україна

Кулеба зазначив, що ініціатором створення такого об’єднання у жовтні 2021 року виступила Україна.

"Чесно кажучи, було прикро бачити, коли перші українські коментатори автоматично приписали цю ініціативу нашим партнерам, тому вкотре повторюю – вірте в свою державу", – наголосив очільник українського МЗС.

Офіційне оголошення про альянс відкладається

Вперше офіційно оголосити про створення альянсу планували у середу, 2 лютого. Міністерства закордонних справ повинні були оголосити про це під час візиту до Києва очільниці МЗС Великої Британії Ліз Трасс. Проте вона захворіла на COVID-19, тому ці плани переносяться.

Союз Великої Британії, України та Польщі

Про те, що Лондон на серйозному рівні вивчає можливість створення тристороннього військово-політичного союзу з Україною та Польщею, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трас заявила 21 січня. Рада з геостратегії на підтвердження слів Трас опублікувала карту, на якій Британія, Україна та Польща позначені як союзники. Росія та Білорусь відзначені як ворожі держави.

Про плани створити такий альянс очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив 25 січня. Він наголосив, що Київ ставить перед собою завдання створення серйозних альянсів і продовжує шукати шляхи для організації оптимальних для держави союзів.

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