У МЗС Франції пригрозили Путіну масштабними наслідками у разі вторгнення в Україну

Франція зробила попередження Путіну / pxhere.com

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан знову дав попередження президенту РФ Володимиру Путіну. Він заявив, що будь-яка нова агресія проти України матиме масштабні наслідки.

Як повідомляє BFMTV з посиланням на інтерв'ю главу МЗС французької держави Journal de Dimanche, стратегія Франції в цій ситуації включає три компоненти – жорсткість з Росією, солідарність з Україною і діалог.

"Будь-які нові посягання на територіальну цілісність України матимуть масштабні наслідки. Ми максимально ясно про це говоримо. Моя німецька колега вже сказала-більше ні кроку вперед, і я приєднуюся до цієї заяви", - сказав він.

Також, за його словами, Путін, ймовірно, хоче контролювати своїх сусідів.

Зазначимо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Реклама

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що"українці пам'ятатимуть це десятиліттями".

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

Читайте також: