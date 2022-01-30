У МЗС Франції пригрозили Путіну масштабними наслідками у разі вторгнення в Україну

У країні вважають, що Путін хоче контролювати своїх сусідів.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан знову дав попередження президенту РФ Володимиру Путіну. Він заявив, що будь-яка нова агресія проти України матиме масштабні наслідки.
Як повідомляє BFMTV з посиланням на інтерв'ю главу МЗС французької держави Journal de Dimanche, стратегія Франції в цій ситуації включає три компоненти – жорсткість з Росією, солідарність з Україною і діалог.
"Будь-які нові посягання на територіальну цілісність України матимуть масштабні наслідки. Ми максимально ясно про це говоримо. Моя німецька колега вже сказала-більше ні кроку вперед, і я приєднуюся до цієї заяви", - сказав він.
Також, за його словами, Путін, ймовірно, хоче контролювати своїх сусідів.
Зазначимо, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційні особи як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив розчарування у зв'язку з відмовою уряду Німеччини постачати Україну зброєю, заявивши, що"українці пам'ятатимуть це десятиліттями".
Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної і Республіканської партій.
Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".
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