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Окупанти влучили в Миколаївську ОДА, під завалами лишаються 11 людей

29 березня 2022, 10:40

Більшість людей врятувалися, але зараз під завалами лишаються восьмеро цивільних і троє військових.

Окупанти влучили у Миколаївську ОДА, під завалами залишаються 11 людей/ Віталій Кім

Російські загарбники влучили у будівлю Миколаївської облдержадміністрації. Через це, зокрема, був зруйнований кабінет голови ОДА Віталія Кіма, про що він розповів у відеозверненні.

Більшість людей врятувалися, проте під завалами лишаються восьмеро цивільних, а також троє військовослужбовців, зазначив Кім.

"Більшість людей дивом вийшли і врятувалися. Зараз восьмеро людей цивільних під завалами, яких сподіваємося витягнути, шукаємо. Вийшли з будівлі від 50 до 100 людей. Трьох військових також шукаємо", – сказав Кім.

За словами голови ОДА, бомбардування будівлі облдержадміністрації може означати, що окупанти передумали наступати на Миколаїв.

"Бо якщо ти збираєшся наступати, то потрібен пункт управління областю, куди підведені всі комунікації, мережі, зв'язок. Коротше, вони зрозуміли, що Миколаїв вони не візьмуть, і вирішили нам передати нам привіт", – каже голова ОДА.

Під завалами ОДА лишаються 11 людей, їх шукають/ Віталій Кім

Віталій Кім також повідомив, що з четвертого поверху ОДА вдалося врятувати прапор України.

Раніше в СБУ заявляли, що без Одеси російським загарбникам не вдасться захопити і Миколаїв. Проте заяви окупантів про можливу морську операцію в Одеській області виголошуються скоріше для залякування. Берегова лінія регіону добре укріплена, що показала остання невдала операція окупантів, стверджують у Службі безпеки.

Нагадаємо, у британському Міноборони назвали успішними локальні контратаки української армії на північ від Києва, зокрема в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Російських загарбників вдалося відтіснити з декількох позицій. Проте загроза Києву ще зберігається.

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