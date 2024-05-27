У Китаї відповіли на пропозицію про участь у Саміті миру і висунули умову

У КНР заявили про те, що нібито дотримуються "справедливої та об'єктивної позиції".

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У Китаї зробили заяву з приводу участі в Саміті миру / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У Китаї прокоментували пропозицію про участь офіційної делегації Пекіна в мирному саміті за ініціативою президента Володимира Зеленського, проведення якого заплановано на червень у Швейцарії.

Як заявила прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін під час пресконференції, КНР виступає за конференцію з "рівною участю всіх сторін", яку визнаватимуть Україна і країна-агресор РФ.

За її словами, нібито дотримувався "справедливої та об'єктивної позиції" і, мовляв, працював над просуванням мирних переговорів.

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Офіційний представник МЗС Китаю каже, що Пекін заохочує мирне врегулювання війни, яку в КНР називають "кризою". Уточнюється, що Китай готовий підтримувати зв'язок із міжнародним співтовариством щодо просування "політичного врегулювання кризи".

"Поки що мені нема чим поділитися з цього приводу", - додала Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи відправить Китай делегацію на Глобальний саміт миру.

Глобальний саміт миру у Швейцарії - що про нього відомо 15-16 червня відбудеться перший Саміт миру для України. Місцем його проведення стане Бюргеншток, розташований неподалік від швейцарського міста Люцерн. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до участі запрошені та очікуються глави держав і урядів з усіх континентів. "Я впевнений, що кожна миролюбна країна зацікавлена взяти участь у саміті, адже це має важливе значення не лише для України. Йдеться про глобальну роль кожної країни, а також про справжню повагу до міжнародного права та мирного співіснування в усьому світі", - заявив глава держави. На саміті мають обговорити формулу Зеленського - завершення війни України та РФ на умовах Києва. Росія має вивести свої війська і понести відповідальність за злочини. Країна-агресор Росія також планує зірвати "саміт миру" влітку. Згідно з даними розвідки, у Росії є відповідний план, який уже було передано західним лідерам і спецслужбам.

Саміт миру у Швейцарії - останні новини за темою

Раніше Сергій Нікіфоров зазначив, що країни-учасники Глобального саміту миру планують узгодити спільну переговорну позицію щодо війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін спробує завадити проведенню Глобального саміту миру у Швейцарії.

Також Зеленський сказав, що Україну не підштовхують до переговорів із Росією, однак шлейф такої атмосфери у світі присутній. Київ планує за підсумками Саміту миру отримати механізм, спрямований на розв'язання безпекових, гуманітарних, енергетичних та судноплавних питань. За словами президента, перед тим, як говорити з Москвою, потрібно створити детальний план, узгоджений зі світовим співтовариством, і опрацювати його.

/ Інфографіка: Главред

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