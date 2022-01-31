Дзвінок Путіну і візит в Україну: до Києва летить прем'єр Британії Борис Джонсон

Борис Джонсон / Reuters

Цього тижня до Києва з візитом приїде прем'єрміністр Британії Борис Джонсон.

Як розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, завдяки мережевій дипломатії інтенсивні дипломатичні контакти партнерів з російською стороною проходять у тісній координації з Україною, а Росія повсюдно чує єдину узгоджену з Україною позицію.

"Наступні два тижні яскраво це продемонструють. Тільки на цьому тижні у нас будуть одночасно перебувати в Києві три прем'єр-міністра трьох різних країн", - повідомив Кулеба.

Міністр уточнив, що мова йде про глави урядів Великобританії, Нідерландів і Польщі.

"Через тиждень відбудеться візит в Україну моїх колег з Німеччини та Франції. Вони, зокрема, здійснять візит на Донбас. Я закликав усіх партнерів саме до цього, щоб побачити своїми очима, що таке війна, що таке людські проблеми, з якими люди там стикаються", - підкреслив Кулеба.

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Що кажуть у Британії

Як стало відомо, прем'єрміністр Великобританії відвідає Україну 1 лютого.

Перед своїм візитом, сьогодні, він зателефонує президенту РФ Володимиру Путіну.

"Я збираюся сказати президенту Путіну, що нам всім необхідно відійти від краю... Будь-яке вторгнення в Україну, за межі територій, які Росія захопила в 2014 році, буде абсолютною катастрофою для світу і перш за все для Росії", - відзначив Джонсон.

Візит прем'єра Британії в Україну

Як раніше повідомляло видання The Guardian, згідно з джерелами в британському уряді, Джонсон відвідає Україну, після чого проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Також повідомляється, що Джонсон розгляне варіанти стримування російської агресії проти України, включаючи нове розгортання військ НАТО. Крім того, очікується, що вже в понеділок Лондон оголосить про намір ввести більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

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