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Джонсон закликав Росію "уникнути катастрофічного вторгнення"

30 січня 2022, 16:46

Прем'єр Британії закликав Росію до переговорів.

Борис Джонсон
Борис Джонсон / GettyImages

Прем'єрміністр Великобританії Борис Джонсон, напередодні візиту до Києва, оцінив ситуацію навколо кордонів України.

Як написав Джонсон у Twitter, ситуація "більш тривожна". При цьому прем'єр Британії закликав Росію до переговорів.

"Раніше на цьому тижні начальники наших оборонних відомств поінформували мене про ситуацію на кордоні з Україною. Картина стає все більш тривожною - я продовжую закликати Росію до переговорів і уникнення безрозсудного і катастрофічного вторгнення", - написав Джонсон.

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Джонсон прибуде до Києва

Як раніше повідомляло видання The Guardian, згідно з джерелами в британському уряді, Джонсон відвідає Україну, після чого проведе переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

"Прем'єр-міністр сповнений рішучості прискорити дипломатичні зусилля і посилити стримування, щоб уникнути кровопролиття в Європі. Він повторить необхідність того, щоб Росія відступила і вступила в дипломатичні відносини, коли він буде говорити з президентом Путіним на цьому тижні", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що Джонсон розгляне варіанти стримування російської агресії проти України, включаючи нове розгортання військ НАТО. Крім того, очікується, що вже в понеділок Лондон оголосить про намір ввести більш жорсткі санкції проти Росії, якщо вона зважиться на вторгнення.

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Британия Борис Джонсон Росія
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