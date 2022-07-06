УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Казахстані вибухнуло нафтогазове родовище після заяви Токаєва про постачання нафти Європі

6 липня 2022, 14:26

Напередодні вибух президент Казахстану Токаєв пообіцяв збільшити поставки нафти в Європу.

вибух у Казахстані на нафтогазовому родовищі
У Казахстані стався вибух на нафтогазовому родовищі / ATPress.kz

У Казахстані стався вибух на найбільшому нафтогазовому родовищі Тенгіз. Це сталося після того, як президент країни Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв збільшити поставки нафти в Європу. Про це повідомляє Радіо "Азаттик".

В результаті вибуху загинули дві людини.

"6 липня близько 9:55 на руднику "Тенгіз" в Жилиойському районі стався вибух трубопроводу, в результаті чого загинули двоє робітників 1985 року випуску. Трьом робітникам з різними ступенями травм надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Місцеві правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення правил охорони праці.

Як відомо, родовище Тенгіз є одним з найбільших в Казахстані. Воно розташоване в 120 км від Кульсари. Запаси нафти на цьому родовищі становлять 3,2 млрд тонн.

читайте також"Готуйтеся, брати": Данилов попередив Молдову і Казахстан про напад Росії

Зазначимо, що ще на початку війни офіційний Казахстан відхилив запит влади РФ приєднатися до бойових дій в Україні. У Казахстані заявили, що не визнають "ЛДНР" і не бачать приводу для агресії проти України.

У червні Токаєв публічно принизив Путіна і заявив про те, що Казахстан відмовляється визнавати самопроголошені "ЛДНР".

Інші новини:

Казахстан газовидобуток Касим-Жомарт Токаєв вибух
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

14:43

Найсмачніші і чудово ніжні страви з кабачків: 3 найпростіших рецепта

14:33

Рятувальники плакали і говорили про мультики: щемлива історія порятунку дівчинки з-під завалів у КиєвіВідео

14:30

Як випрати комір і манжети сорочки: 5 золотих способів з підручними засобами

14:26

У Казахстані вибухнуло нафтогазове родовище після заяви Токаєва про постачання нафти ЄвропіВідео

14:25

Зеленський доручив змінити отримання дозволів на пересування військовозобов'язанихВідео

Реклама
14:10

Захисники України знищили Урагани, з яких РФ планувала бити по мирних українцях

14:04

Курбан-байрам 2022: дата, традиції та привітання зі святом

13:42

Мило по 300 грн, шампунь по 600 грн: у Херсоні показали космічні ціни на товари першої необхідності

13:35

Бійці ЗСУ врятували вівчарку, яку окупанти розмальовували фарбою і морили голодом

13:32

Зеленка для огірків завалить урожаєм: як застосовувати дешевий засіб, що є в кожній аптечціВідео

13:29

"Перемога України - це тривалий процес": експерт пояснив, чи може війна завершитися у 2023 роціВідео

13:26

У моду повернулася чарівна коротка стрижка боб в стилі принцеси Діани

13:11

Свята в липні 2022 в Україні: як будемо відпочивати

13:00

Гороскоп на завтра 7 липня 2022: Дівам - везіння, Терезам - важливі новини, Стрільцям - вдалі збігиВідео

12:49

Нові "феєрверки": у Макіївці та Великому Бурлуці горять склади боєприпасів окупантівВідео

12:42

Армія алкашів: на Запоріжжі заборонили продаж алкоголю окупантам, ті спиваються і тікають

12:38

Івана Купала 2022: магія дня, традиції і заборони - як відзначити це свято

12:38

Воювати не доведеться: коли і як Росія поверне Крим Україні – прогноз астрологаВідео

12:09

Угорщина не постачає Україні зброю, бо РФ почне обстрілювати Закарпаття – Сіярто

12:03

"На нас іде танк": під Лисичанськом загинули білоруські добровольці, вони прикривали побратимівВідео

Реклама
11:43

"Розкабаніла на 10-15 кг, сукня по швах тріщить": Ані Лорак вийшла на публіку і здивувала формамиВідео

11:28

Рятував бійців під обстрілами і брав полонених: на Донбасі загинув 21-річний медикВідео

11:08

Українські військові приїхали на навчання до Британії: в уряді розповіли подробиціВідео

11:00

Чи можна від морозива захворіти: поради лікаря для дітей та дорослих

10:49

У заступника голови Харківської облради знайшли паспорт РФ: ДБР вимагає відсторонити його від посади

10:40

ЗСУ знищили "російськомирця" Єлізарова, який прославляв "ЛНР" у пам’ятникахВідео

10:15

На Донбасі нацгвардієць під обстрілами врятував понад 500 бійцівВідео

09:56

Установки HIMARS і CAESAR переломлять хід війни, але за кілька місяців – Sky NewsВідео

09:52

Основна битва за Донбас відбудеться у Слов'янську - британська розвідкаВідео

09:38

"Він не в комі, ще ходить": мольфарка спрогнозувала, коли помре Путін

08:53

ЗСУ зупинили наступ ворога біля 8 населених пунктів: у росіян значні втрати – ГенштабВідео

08:46

В РФ повертається державний антисемітизмПогляд

08:37

У Харкові російська ракета вбила бразильську модель і снайпера, яка воювала за Україну — ЗМІ

08:33

Як прибрати негативну енергію з дому: найпростіший і ефективний спосіб

08:29

Гороскоп на сьогодні 6 липня 2022: Тільцям - велика удача, Скорпіонам - інтриги, Водоліям - грошове чуття

08:10

Авіація ЗСУ "покришила" окупантів на Херсонщині: вдарили по опорних пунктахВідео

08:00

Як приготувати смачну настоянку зі смородини: простий рецептВідео

07:45

Змогли зупинити наступ танків РФ: у боях за Україну загинув білоруський доброволець Іван "Брест"

07:20

Хлопці, йдіть до Путіна!Погляд

07:15

Моцарт vs Вагнер: добровольці зі США створили угруповання для допомоги українським військовим

Реклама
06:47

Кремль готується до затяжної війни: аналітики ISW назвали мету вторгнення Путіна в Україну

06:02

Лукашенко просто хоче вижити - інтерв'ю з військовим експертом Сергієм ГрабськимВідео

05:20

Найсмачніше і дуже просте імператорське варення зі смородини: простий рецептВідео

04:50

Долар злетить до 40 гривень: названо умову стрімкої девальваціїВідео

03:42

Як зараз виглядає головна героїня міні-серіалу Корольок - пташка співоча - 59-річна Айдан Шенер

03:17

"Відчуття, що ми не живемо": Астаф'єва в романтичному образі налякала фанатів сумними роздумами

03:12

Віддасть Путіну війська і втратить владу: Жданов пояснив, у яку пастку втягують ЛукашенкаВідео

02:40

Військовий експерт розповів, звідки у Путіна з'явився новий страх

02:15

Дивовижна схожість: у мережі з'явилися фото дворічної онуки Алли Пугачової

02:10

Вируватиме найсильніший шторм в Україні: синоптики попередили про новий циклон на Івана КупалаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти