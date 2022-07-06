У Казахстані вибухнуло нафтогазове родовище після заяви Токаєва про постачання нафти Європі

У Казахстані стався вибух на нафтогазовому родовищі / ATPress.kz

У Казахстані стався вибух на найбільшому нафтогазовому родовищі Тенгіз. Це сталося після того, як президент країни Касим-Жомарт Токаєв пообіцяв збільшити поставки нафти в Європу. Про це повідомляє Радіо "Азаттик".

В результаті вибуху загинули дві людини.

"6 липня близько 9:55 на руднику "Тенгіз" в Жилиойському районі стався вибух трубопроводу, в результаті чого загинули двоє робітників 1985 року випуску. Трьом робітникам з різними ступенями травм надають медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Місцеві правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення правил охорони праці.

Як відомо, родовище Тенгіз є одним з найбільших в Казахстані. Воно розташоване в 120 км від Кульсари. Запаси нафти на цьому родовищі становлять 3,2 млрд тонн.

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Зазначимо, що ще на початку війни офіційний Казахстан відхилив запит влади РФ приєднатися до бойових дій в Україні. У Казахстані заявили, що не визнають "ЛДНР" і не бачать приводу для агресії проти України.

У червні Токаєв публічно принизив Путіна і заявив про те, що Казахстан відмовляється визнавати самопроголошені "ЛДНР".

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