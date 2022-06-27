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Удар по доходах Путіна: G7 обмежить ціни на нафту з РФ і надасть потужну підтримку Україні - Reuters

27 червня 2022, 15:36

Мета США та інших країн Великої сімки – використання доходів від нових мит на товари з Росії для допомоги Україні.

Україна Велика сімка
Велика сімка має намір надати Україні довгострокову фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку - ЗМІ / Колаж ua.depositphotos.com, УНІАН

Країни G7 планують затвердити план дій проти Росії, який включатиме зниження цін на енергоносії, щоб зменишит доходи Москви. Лідери Великої сімки мають намір взяти на себе безпрецедентні довгострокові зобов'язання з надання Україні фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної допомоги. Йдеться, серед іношого, і про своєчасне постачання сучасної зброї. Крім того, стоїть завдання використання доходів від нових мит на російські товари для допомоги українській державі.

Як повідомляє Reuters, офіційний представник саміту Великої сімки розповів про те, що країни працюють над планом дій проти Росії, що включає обмеження на російську нафту.

читайте такожG7 вдарить по РФ новими санкціями за війну в Україні: у США розкрили деталі"Подвійна мета лідерів G7 полягала в тому, щоб прямо націлитися на доходи Путіна, особливо за рахунок енергії, а також звести до мінімуму побічні ефекти і вплив на економіку G7 і решту світу", - зазначає співрозмовник видання.

Вказано, що нові заходи можуть завдати удару по доходах Росії, знизивши ціни на енергоносії.

Крім того, очікується, що лідери країн Великої сімки візьмуть на себе "безпрецедентне довгострокове зобов'язання в області безпеки, щоб надавати Україні фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку стільки, скільки буде потрібно". Йдеться також і про своєчасні постачання Києву сучасних озброєнь.

В Білому домі також зазначили, що президент Джо Байден та інші лідери G7 мають намір перенаправити доходи від нових мит на товари з РФ на допомогу Україні.

"(Країни Великої сімки, - ред.) боротимуться за дозвіл використовувати доходи, отримані від будь-яких нових мит на російські товари, на допомогу Україні, щоб гарантувати, що Росія сплатить вартість війни", - підкреслили у Вашингтоні.

Дивіться відео ТСН - про що домовилися країни Великої сімки

Зеленський вимагає від країн G7 ППО та гарантій безпеки

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті Великої сімки в понеділок, 27 червня, висловив сподівання, що війна РФ проти України завершиться до зими. Він вимагає від країн G7 надати Києву засоби протиповітряної оборони і гарантії безпеки українській державі.

Зеленський подякував країнам Великої сімки за підтримку, однак закликав їх обмежити ціни на нафту, що експортується країною-агресором.

"Він (Зеленський, - ред.) подякував державам "Великої сімки" за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора. Президент зазначив, що санкційний тиск на Росію має посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор.", - підкреслили в Офісі президента.

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