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У Європі різко злетіли ціни на газ: у чому головна причина

4 липня 2022, 21:03

Ціна на блакитне паливо на біржі ICE перевищила 1 800 доларів за тисячу кубометрів вперше з 9 березня.

газ
У Європі злетіли ціни на газ / Фото Reuters

У Європі різко злетіла ціна на газ, вона сягнула чотиримісячного максимуму, повідомляє видання Bloomberg.

За інформацією ЗМІ, ціна на блакитне паливо на біржі ICE перевищила 1 800 доларів за тисячу кубометрів вперше з 9 березня. Таке подорожчання пов'язане зі страйками в Норвегії.

У понеділок, 4 липня, ціна серпневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах різко зросла до 1 804 доларів тисячу кубометрів.

Як повідомляють журналісти, таке значне зростання пов'язане з тим, що близько 13 відсотків експорту з Норвегії опинилися під загрозою через страйк працівників енергетичної сфери. 5 липня три норвезькі зовсім родовища не працюватимуть.

Енергетична криза в Європі

Європейські уряди прагнуть зменшити свою залежність від імпорту енергоносіїв з Росії. Зокрема, Європа імпортує близько 40% свого природного газу з РФ, а також більшу частину своєї сирої нафти.

Багато країн побоюються, що Росія може перервати або припинити експорт газу, щоб покарати західні уряди за підтримку України.

Зокрема, російський Газпром вже припинив поставки газу до Фінляндії, Польщу і Болгарію за відмову платити за газ в рублях, а не в Євро або доларах.

Зараз вищі лідери Європейського Союзу розробляють плани дій у надзвичайних ситуаціях на випадок повного припинення поставок.

Дивіться відео - як позбутися нафтогазової залежності від Росії:

війна в Україні Ціна на газ у Європі
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