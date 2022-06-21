"Володя, ти - програв": у промові Токаєва знайшли таємний посил до Путіна

У промові Токаєва знайшли таємний посил до Путіна / скріншот

Президент Казахстану Касим - жомарт Токаєв відмовився визнавати самопроголошені "ЛДНР". Цю гучну заяву казахського лідера російський опозиційний політик Геннадій Гудков назвав сигналом Володимиру Путіну.

У коментарі "24 каналу" він зазначив, що Токаєв звертався не тільки до російського президента.

"Це не пряма мова, але Токаєв цим йому сказав: "Володя, ти – програв. Я не хочу з тобою мати ніяких справ, щоб потім не виникали проблеми", - пояснив Гудков.

Також Токаєв дав сигнал усім, що Путін де-факто програв війну. "А може, і країну", – додав опозиціонер.

читайте такожЯк Путіна принизили кілька разів поспільЗазначимо, що ще на початку війни офіційний Казахстан відхилив запит влади РФ приєднатися до бойових дій в Україні. У Казахстані заявили, що не визнають "ЛДНР" і не бачать приводу для агресії проти України.

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