Казахстан відмовився брати участь у військових діях проти України

Казахстан / Фото Reuters

Офіційний Казахстан відхилив запит влади РФ приєднатися до бойових дій в Україні.

Про це повідомляє Українська Правда, з посиланням на Forbes.

У Казахстані заявляють, що не визнають "ЛДНР" і не бачать приводу для агресії проти України.

Також уряд Казахстану не відправлятиме війська ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) для військових дій в Україну.

Нагадаємо, що 22 лютого Казахстан не визнав незалежність окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.

Реклама

У США підтримують рішення Казахстану.

"Ми вітаємо відмову Казахстану направити свої війська для участі у війні Путіна в Україні", зазначив представник Білого дому.

Раніше ми повідомляли, що 25 лютого на зустрічі в Парижі Євросоюз затвердив персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Також ми писали, що НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила війну, вивела війська з України і повернулася на шлях діалогу.

Читайте також: