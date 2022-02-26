Казахстан відмовився брати участь у військових діях проти України

Влада Казахстану також не визнає незалежність окупованих Росією "ЛДНР".
Офіційний Казахстан відхилив запит влади РФ приєднатися до бойових дій в Україні.
Про це повідомляє Українська Правда, з посиланням на Forbes.
У Казахстані заявляють, що не визнають "ЛДНР" і не бачать приводу для агресії проти України.
Також уряд Казахстану не відправлятиме війська ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку) для військових дій в Україну.
Нагадаємо, що 22 лютого Казахстан не визнав незалежність окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.
У США підтримують рішення Казахстану.
"Ми вітаємо відмову Казахстану направити свої війська для участі у війні Путіна в Україні", зазначив представник Білого дому.
Раніше ми повідомляли, що 25 лютого на зустрічі в Парижі Євросоюз затвердив персональні фінансові санкції щодо президента Росії Володимира Путіна і глави МЗС РФ Сергія Лаврова.
Також ми писали, що НАТО закликає, щоб Росія негайно припинила війну, вивела війська з України і повернулася на шлях діалогу.
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