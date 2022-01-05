У Казахстані протестувальники захопили аеропорт: Україна масово переносить авіарейси

Казахстан / Reuters

Авіакомпанія Air Astana перенесла рейси з Києва в Алмати. Це сталося на тлі масових протестів у Казахстані і захоплення аеропорту Алмати.

Сьогодні, 5 січня, планувався рейс Air Astana з Києва в Алмати о 21:40. Однак після повідомлень про захоплення аеропорту в Алмати і тимчасове припинення його роботи на табло аеропорту Бориспіль з'явилася інформація про його перенесення на 12:45.

Також, згідно з даними табло Борисполя, на сьогодні був запланований рейс в Алмати авіакомпанії МАУ.

У МАУ пояснили, що не виконують власні рейси в Алмати через необхідність обльоту території РФ. А вказаний на табло рейс виконує авіакомпанія Air Astana.

В Алмати захопили аеропорт

Як повідомляє на Orda.kz, ситуація в Казахстані істотно загострилася. Протестувальники захопили аеропорт столиці.

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В аеропорту заявили про те, що рейсів сьогодні не буде. При цьому в будівлі знаходяться близько 45 загарбників.

"Як вони зайшли, наші співробітники покинули аеропорт. У момент захоплення пасажирів у терміналі не було. Ми заздалегідь швидко евакуювали пасажирів. Вивели їх через 11 ворота. Якраз в той момент прилетів літак", - повідомили в пресслужбі.

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Військові покинули аеропорт, співробітники аеропорту своїми силами евакуювали пасажирів, додали в аеропорту.

Крім того, на тлі протестів аеропорт Актау призупинив роботу. Протестувальники розгромили термінал аеропорту Алмати і duty Free.

Протести в Казахстані - що сталося

У Казахстані протести були викликані підвищенням ціни на скраплений газ, мітингувальники вимагали зменшити його вартість. Однак через кілька днів кількість вимог значно зросла. Тепер вони вимагають, зокрема, щоб чинний уряд пішов у відставку, щоб в державі проводилася боротьба з корупцією і кумівством, а також щоб будувалися нові фабрики і заводи і зменшувався рівень безробіття.

4 січня 2022 року в одному з найбільших міст Казахстану Алмати почалася гостра фаза зіткнень між протестувальниками і поліцейськими. На вулиці країни вийшли сотні людей, які обурені корупцією у владі і підвищенням цін на газ.

Через масові акції протесту президент Казахстану ввів надзвичайний стан в Алмати з 23:00 до 07:00, воно триватиме з 5 по 19 січня. Також режим НС діятиме в Мангістауській області.

На тлі масових протестів через ціну на газ президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду країни.

Що вимагають протестувальники

Крім озвучених раніше вимог, протестувальники вже заявили про список нових. Серед них:

зміна режиму в країні та проведення народних виборів у кожній області та місті;

повернення Конституції 1993 року;

відмова від переслідування громадських активістів;

прихід до влади людини поза системою.

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