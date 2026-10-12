ЄС виділить Україні нові кошти на озброєння: в Єврокомісії розкрили деталі

Рішення ухвалять на тлі засідання Європейської ради, де обговорюватимуть потреби Києва у фінансуванні на наступний рік.

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ЄС виділить Україні додаткові кошти на дрони та ракети / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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ЄС цього тижня дасть кошти на дрони і ракети

Україна буде в центрі уваги Європейської ради

Брюссель готує відкриття двох нових кластерів для Києва

Європейський Союз уже цього тижня виділить Україні додаткові кошти на закупівлю безпілотників і ракет. Про це у своєму дописі у соцмережі X повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським.

Порядок денний найближчого засідання Європейської ради вже сформовано, і українське питання стоїть у ньому першим рядком.

"Україна буде в центрі уваги на засіданні Європейської ради цього тижня. Ми обговоримо її потреби у фінансуванні на наступний рік та шляхи мобілізації нової глобальної підтримки. Цього тижня ЄС також надасть додаткове фінансування на безпілотники та ракети. Щоб посилити оборону України та захистити її повітряний простір", - зазначила президентка Єврокомісії.

Ставка на припинення вогню

Окремим пунктом розмови стала дипломатична лінія Києва. Фон дер Ляєн наголосила, що Брюссель поділяє позицію українського президента щодо зупинки бойових дій.

За її словами, такий крок має й ширший вимір: він дозволив би убезпечити світові запаси продовольства, а також вивести з-під ударів енергетичну інфраструктуру - як українську, так і російську.

Два нові кластери для Києва

Паралельно з оборонним напрямом рухається й процес вступу України до Євросоюзу. Президентка Єврокомісії заявила про намір відкрити ще два переговорні кластери.

Європейська комісія / Інфографіка: Главред

Чи передасть ЄС Україні заморожені активи РФ

Європейський Союз суттєво наблизився до ухвалення рішення про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів, створюючи механізм захисту від судових претензій Москви. Про це в інтерв’ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії та екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Обнадіює те, що європейці найближчим часом ухвалять рішення про те, що їхні дії не підлягатимуть судовим позовам з боку російських судів. Умовно кажучи, якщо Басманний суд Москви або будь-який інший суд винесе рішення щодо бельгійського уряду, німецької фірми чи когось іще, то європейські уряди матимуть "захисну грамоту" у вигляді того, що юрисдикція російських судів на європейців не поширюється", - зазначив він.

Україні не вистачає $20 млрд на оборону

Як писав Главред, Україні необхідно залучити близько 20 млрд доларів зовнішнього фінансування, щоб покрити решту дефіциту коштів на оборонні потреби у 2026 році. Від цього ресурсу, зокрема, залежить фінансування виробництва озброєння та можливість продовжувати активні бойові дії. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За словами глави уряду, загальна потреба України у фінансуванні війни у 2026 році оцінюється у 155 млрд доларів. При цьому дефіцит коштів на оборонні потреби становить 27 млрд доларів.

Частину цієї суми - близько 7 млрд доларів - Кабмін розраховує знайти всередині країни завдяки скороченню витрат, оптимізації та перерозподілу бюджетних коштів. Таким чином, на переговорах з міжнародними партнерами залишається питання щодо залучення ще 20 млрд доларів.

"З цих 27 млрд дол. близько 7 млрд дол. уряд планує покрити за рахунок економії, оптимізації та перерозподілу видатків. Це означає жорсткий режим економії державних фінансів та відстрочку частини непершочергових видатків", - сказав Корецький.

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Про персону: Урсула фон дер Ляєн Урсула фон дер Ляєн - німецька політична діячка, член Християнсько-демократичного союзу, міністр оборони Німеччини у 2013-2019 роках; з 1 грудня 2019 року - президент Європейської комісії. За поданням Європейської ради фон дер Ляєн була обрана на посаду президента Європейської комісії Європейським парламентом 16 липня 2019 року, пише Вікіпедія.

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