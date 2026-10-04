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Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8,5 млрд: Зеленський розкрив деталі

Інна Ковенько
4 жовтня 2026, 15:41
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Нові домовленості охоплюють безпекову співпрацю, виробництво озброєння, закупівлі для України та спільні проєкти.
Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8,5 млрд: Зеленський розкрив деталі
Німеччина готує Україні допомогу на понад €1,3 млрд / Колаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Головне:

  • Україна отримає новий пакет підтримки на понад €1,3 млрд
  • Сторони посилять співпрацю у сфері ППО, зброї та енергетики
  • Загалом Україна та Німеччина підписали 15 угод на понад €8,5 млрд

Президент України Володимир Зеленський заявив про новий пакет підтримки від Німеччини на понад 1,3 млрд євро. Про це глава держави повідомив після зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

За словами Зеленського, пакет передбачає постачання зброї для потреб України, а також допомогу енергетичному сектору напередодні зими.

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"Є новий пакет підтримки для України – комплексний пакет, більш ніж мільярд триста мільйонів євро. Це зброя, яка допоможе зараз, також підтримка для нашої енергетики перед зимою – важливий енергетичний пакет", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили посилення протиповітряної оборони України.

За словами Зеленського, на сьогодні в України з Німеччиною 15 угод та документів, і більшість із них – про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості, спільні проєкти в Україні.

"Загальна вага сьогоднішніх наших домовленостей – більш ніж вісім з половиною мільярдів євро. Була підписана спеціальна домовленість, яка створює більше можливостей в нашій спільній протидії дронам", - повідомив президент.

Допомога Україні - останні новини

Главред раніше писав, що Бельгія до кінця року передасть Україні три винищувачі F-16. Літаки Київ має отримати за прискореною процедурою, а разом із ними - додаткові можливості для посилення протиповітряного захисту.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про укладену угоду з Україною щодо постачання ракет-перехоплювачів у рамках механізму JUMPSTART. Угодуа має на меті посилити протиповітряну оборону України. Сума пакета через механізм JUMPSTART оцінюється в 350 мільйонів канадських доларів за повідомленнями сторін.

Крім того, Велика Британія передала Україні частину інформації, необхідної для виготовлення ракет SCALP і Storm Shadow за участі британських і французьких технологій. Це рішення щодо передачі даних від британської канцелярії спрямоване на відкриття можливостей для виробництва або створення аналогу в Україні через кооперацію з Францією, зокрема в рамках проєктів, пов'язаних із Brakestop.

PURL
PURL / Інфографіка: Главред

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Про персону: Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц - німецький політичний діяч, лідер Християнсько-демократичного союзу з 31 січня 2022 року.

25 червня 2024 року Мерц зробив заяви в інтерв'ю The Times і ZDF щодо необхідності пошуку мирного врегулювання збройного конфлікту в Україні, припинення вогню та початку мирних перемовин із президентом Путіним, хоча раніше постійно вимагав розширення військової допомоги Україні та, зокрема, критикував канцлера Олафа Шольца за відмову надати їй крилаті ракети дальнього радіусу дії Taurus.

За підсумками дострокових парламентських виборів у Німеччині, які відбулися 23 лютого, Християнсько-демократичний союз здобув перше місце. Ймовірно, Мерц стане наступним німецьким канцлером.

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