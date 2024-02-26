В ISW пояснили, чому Кремль і пропагандисти РФ не згадували про річницю вторгнення

У країні-агресорі РФ не хотіли привертати увагу до невдач у досягненні заявлених стратегічних цілей і до значних втрат армії Росії.

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У РФ влада і ЗМІ не згадували про річницю вторгнення / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ

Російські пропагандистські ЗМІ та офіційні особи країни-агресора РФ утрималися від коментарів щодо другої річниці початку повномасштабного вторгнення. Причина цього - небажання привертати увагу до невдач у досягненні заявлених стратегічних цілей та до значних втрат особового складу армії Росії. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

При цьому експерти ISW зазначають, що нещодавнє російське опитування громадської думки показало, що настрої росіян щодо війни в Україні здебільшого залишаються незмінними протягом останніх місяців. Більшість росіян в основному апатичні до війни, хоча не підтримують другу хвилю мобілізації.

Господар Кремля Володимир Путін і російські чиновники, ймовірно, утрималися від висвітлення другої річниці повномасштабного вторгнення Росії, намагаючись зберегти суспільну апатію до війни, що частково дозволяє російським чиновникам продовжувати війну без значної суспільної реакції.

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Путін, ймовірно, усвідомлює, що друга хвиля мобілізації буде в цілому непопулярною, та стурбований тим, що такий захід викличе широке невдоволення.

Однак аналітики вважають, що диктатор РФ може менше турбуватися про суспільні настрої після свого переобрання в березні 2024 року і вирішить, що потреби Росії у формуванні Збройних сил переважують ризики широкого внутрішнього невдоволення.

Річниця повномасштабного вторгнення РФ в Україну

24 лютого 2024 року виповнилося два роки з моменту повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Загалом, війна Росії та України триває з 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українського народу з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення у Гостомелі, де два роки тому намагався висадитися російський десант.

Разом з главою держави в Гостомель прибули президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також глави урядів Бельгії, Італії та Канади - Олександр де Кроо, Джорджія Мелоні та Джастін Трюдо.

"Неймовірно пишаюся кожним, кожним. Захоплююся кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилася. Але ніхто з нас не дозволить, щоб закінчилася наша країна", - сказав Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії підкреслив, що Україна може дати асиметричну відповідь російським окупантам у повітрі. За його словами, палаючих російський літаків може стати більше. Також він закликав українців до згуртованості й підкреслив, що саме єдності ми зараз потребуємо, як ніколи.

Президент США Джо Байден у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ заявив, що "Україна ніколи не буде перемогою Росії".

Зазначимо також, що 24 лютого по всьому світу пройшли акції на підтримку України.

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