Байден - про війну: 'Україна ніколи не буде перемогою Росії'

У другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну глава Білого дому Джо Байден зробив заяву.

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Джо Байден зробив заяву про війну Росії проти України / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент США Джо Байден заявив, що "Україна ніколи не буде перемогою Росії". Про це він написав у соцмережі Х (Twitter) у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не зможе знищити любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле свободу вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії", — написав глава Білого дому.

Як повідомляв Главред, до Києва 24 лютого у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибули західні лідери.

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Зокрема, про своє прибуття до столиці України повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона підкреслила, що ЄС ще рішучіше буде підтримувати Україну.

Крім того, Київ сьогодні зустрічає не лише Урсулу фон дер Ляєн, а й глав урядів Бельгії, Італії та Канади - Олександра де Кроо, Джорджію Мелоні та Джастіна Трюдо.

Тим часом Вежа Миру в Оттаві два дні буде підсвічена кольорами прапора України.

"Сьогодні, коли ми відзначаємо два роки з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, підтримка Канадою України залишається непохитною і однозначною", - йдеться у повідомленні канадського прем'єра Джастіна Трюдо.

Вежу Миру в Оттаві підсвітили українськими кольорами / Фото: twitter.com/CanadianPM

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запросив чинного главу Білого дому Джо Байдена і Дональда Трампа відвідати Україну, зазначивши, що такий візит допоможе американським політикам усвідомити, хто почав цю війну і що відбувається.

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