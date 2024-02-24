'Палаючих літаків РФ стане більше': Сирський заінтригував заявою у річницю вторгнення

За словами головнокомандувача ЗСУ, палаючих літаків країни-агресорки РФ може стати більше. Він зазначив, що ми можемо дати ворогу потужну відповідь в повітрі.

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Сирський заінтригував заявою у другу річницю вторгнення РФ/ колаж: Главред, фото: Telegram Сирський, скрін

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну наголосив, що Україна може дати асиметричну відповідь російським окупантам у повітрі.

За словами Сирського, палаючих російський літаків може стати більше. Про це йдеться у зверненні головнокомандувача ЗСУ.

"Вірю, що найближчим часом ми дамо асиметричну відповідь російському окупанту і в повітрі. Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе", – зазначив він. відео дня

Також він закликав українців до згуртованості та наголосив, що саме єдності ми зараз потребуємо, як ніколи.

"Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву!", – зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський зазначив, що Україна за два роки досягла помітних успіхів. Він нагадав, що після повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії українським військовим вдалося звільнити північ і Харківську область, частину Херсонської області, острів Зміїний, а також наші захисники очищують Чорне море від російського флоту.

Головнокомандувач ЗСУ подякував українським військовим, а також медикам, рятувальникам і волонтерам. Також він висловив вдячність партнерам, які надають допомогу нашій державі, щоб вона могла боротися проти агресора.

"Кожен снаряд, кожен танк, кожна бронемашина – це насамперед збереженні життя українського солдата. Ми воюємо за кожен метр нашої землі, втім найцінніше, що в нас є – життя українського воїна", – додав Сирський.

Збиття російського літака-розвідника А-50У

Нагадаємо, українські сили знищили російський літак А-50 ввечері у п’ятницю, 23 лютого. Знищення А-50 офіційно підтвердив командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук. Він подякував усім, хто забезпечив такий результат.

Розвідка розкрила деталі, як бійці армії України знищили новий А-50У окупантів. Росія використовувала літак-розвідник А-50У для наведення ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації, розповіли у Головному управлінні розвідки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російський літак А-50 збили завдяки маріупольським партизанам. Літак А-50 вартістю 330 мільйоні доларів вдалось збити за допомогою партизанів в Маріуполі. Вони відслідковували місцезнаходження російських бортів.

У Defense Express розкрили, чим насправді збили А-50. Зазначається, що російський літак А-50 вдалося збити із зенітного ракетного комплексу далекого радіусу дії С-200. Значна віддаленість від фронту унеможливлює застосування ЗРК Patriot.

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