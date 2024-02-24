Втрати РФ за два роки повномасштабного вторгнення: у розвідці вразили цифрами

За два роки конфлікту втрати Росії збігаються, а в багатьох випадках і перевищують.

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Україна знищили майже 3000 танків РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 окрема танкова Криворізька бригада

У Міністерстві оборони Великобританії заявили, що із початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів

У Міноборони Британії повідомили, що Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп для вторгнення в Україну у 2022 році. Це щонайменше 1300 танків, понад 5000 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР), а також принаймні 100 000 військових.

"За два роки конфлікту втрати Росії збігаються - а в багатьох випадках і перевищують - ті, що становили її початкову силу", - вважають у розвідці. відео дня

За даними Великої Британії, підтверджені втрати Росії включають понад 2 700 танків і 5 000 БМП та БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими є близько 350 000 осіб.

"Мобілізація, виробництво та відновлення існуючих запасів означають, що втрати були компенсовані. Російські сили в Україні тепер чисельніше, ніж на початку війни. Тепер вони можуть підтримувати атаки вздовж фронту і проводити стратегію атриції проти українських сил", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ на війні: що відомо

Нагадаємо, що 17 люто гоголовнокомандувач Олександр Сирський розкрив деталі, як ЗСУ знищили три російські літаки. Під час ворожих ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ, Повітряні Сили Збройних Сил України знищили одразу три російські літаки: 2 Су-34 та один Су-35.

18 лютого українські військові вразили літак ПКС РФ. Жителі окупованого села Дякове Антрацитівського району побачили, як російський військовий літак упав на вулицю, де живуть люди, сказав Артем Лисогор.

23 лютого українські сили знищили російський літак А-50. У Росії впав літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління А-50. Його збили в ході спільної операції ГУР і Повітряних сил ЗСУ. Його збили в районі Азовського моря, а уламки впали на території Краснодарського краю.

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