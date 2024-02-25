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Окупанти готують новий масштабний наступ: Зеленський попередив українців

Єлизавета Бельмас
25 лютого 2024, 20:04оновлено 25 лютого, 21:23
Президент України спрогнозував новий масштабний наступ російської армії у 2024 році. Коли воно може статися - він розповів на прес-конференції.
Окупанти готують новий масштабний наступ
Окупанти готують новий масштабний наступ / колаж: Главред, фото: скріншот, росЗМІ

Україна вступила в третій рік повномасштабної боротьби з Російською Федерацією. Президент Володимир Зеленський на прес-конференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024"розповів, яким може стати 2024 рік для країни.

За словами президента, для всієї України наступний рік буде важким. Вся справа в тому, що в Америці відбуваються деякі коливання і незважаючи на те, що Європейський союз проявив свою здатність бути лідерами, Україні буде особливо важко в березні-квітні.

"Ми будемо проходити цей період. Період хвиль, різних хвиль: і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде", - розповів президент.

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Крім іншого, він прогнозує новий масштабний наступ російських загарбників, який може відбутися відносно скоро.

"Росія готуватиме контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть. Вони будуть готуватися, ми будемо готуватися до їхнього бою. Їхній бій, який розпочався з 8 жовтня, не приніс жодного результату, я вважаю", - заявив Зеленський.

Президент України також пообіцяв, що в країні підготують план і будуть йти по ньому, а переломним моментом для України можуть стати вибори в Сполучених штатах Америки і незабаром стане ясно, що трапиться після цього.

"Ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може призвести до закінчення війни, яка повинна закінчитися справедливим миром для нас, для всіх, для України", - резюмував Зеленський.

Для розуміння ситуації, глава України також на прикладі пояснив, що як мінімум 10 систем Петріот могли б кардинально змінити ситуацію в Україні і дати можливість Силам оборони піти в перед на лініях фронту.

Прес-конференція Володимира Зеленського

Як повідомляв Главред, сьогодні, 25 лютого, президент України Володимир Зеленський дав коментар про свою " нелегітимність" з травня 2024 року, про яку так часто стали згадувати західні і внутрішні українські політики. На питання про те, як він до цього ставиться, Зеленський відповів на прес-конференції в рамках форму "Україна. Рік 2024".

Також, президент України повідомив, що в Україні пішов третій рік повномасштабної війни, яку розв'язала РФ. 2024 рік стане переломним і від нього залежатиме формат закінчення всієї війни.

До того ж, Володимир Зеленський заявив про те, що поки не бачить ймовірності переговорів з диктатором РФ Володимиром Путіним. "Хіба можливо говорити з глухою людиною? Чи можна говорити з людиною, яка вбиває своїх опонентів? Питання в юридичній і політичній площині. Ми запропонуємо майданчик, на якому він (Путін – ред.) зможе погодитися з тим, що він програв цю війну, і що це була велика помилка (вона для нього маленька, а для нас - трагедія). Тому, повинна бути справедливість в цьому питанні", - підкреслив він.

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війна в Україні президент України Прес-конференція Зеленського 25 лютого
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