Зеленський з Гостомеля звернувся до українців у другу річницю великої війни

Два роки тому ми вогнем зустрічали ворожий десант, а зараз зустрічаємо наших друзів і партнерів, сказав президент.

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-iz-gostomelya-obratilsya-k-ukraincam-vo-vtoruyu-godovshchinu-bolshoy-voyny-10544579.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський звернувся до українців 24 лютого - у річницю повномасштабного вторгнення / Колаж: Главред, фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українського народу з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення в Гостомелі, де два роки тому намагався висадитися російський десант.

Разом з главою держави в Гостомель прибули президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також глави урядів Бельгії, Італії та Канади - Олександр де Кроо, Джорджія Мелоні та Джастін Трюдо.

"Я зараз перебуваю в Гостомелі, і саме звідси мало початися те саме - взяти Київ і Україну за три дні. Можна сказати одним реченням: два роки тому, ми вогнем зустрічали ворожий десант, два роки по тому ми зустрічаємо тут наших друзів і партнерів", - сказав Зеленський. відео дня

Президент подякував українським військовим, народу України та всім партнерам, які підтримують країну.

"Неймовірно пишаюся кожним, кожною. Захоплююся кожним і кожною. Вірю в кожного і кожну. Будь-яка нормальна людина хоче, щоб війна закінчилася. Але ніхто з нас не дозволить, щоб закінчилася наша країна", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що війна повинна закінчитися на умовах України.

"Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна. Боремось за це. І переможемо. У найкращий день нашого життя. Дякую всім вам воїни, нашому народу і всім у світі, хто стоїть поруч з нами і правдою. Слава Україні!",- йдеться у зверненні глави держави.

Дивіться відеозвернення Зеленського з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ:

Як повідомляв Главред, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у другу річницю повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії підкреслив, що Україна може дати асиметричну відповідь російським окупантам у повітрі. За його словами, палаючих російський літаків може стати більше. Також він закликав українців до згуртованості й підкреслив, що саме єдності ми зараз потребуємо, як ніколи.

Президент США Джо Байден у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ заявив, що "Україна ніколи не буде перемогою Росії".

"Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не зможе знищити любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не перемеле свободу вільних. І Україна ніколи не буде перемогою Росії", — написав глава Білого дому в соцмережі Х (Twitter).

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.