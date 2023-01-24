Путін веде переговори з "Талібаном" про постачання зброї - ЗМІ

Президент РФ нібито запропонував талібам угоду.

Володимир Путін курирує переговори з "Талібаном" / Фото ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін курирує переговори з "Талібаном" - ісламістським радикальним релігійно-політичним воєнізованим рухом, забороненим у багатьох країнах світу - про визнання уряду талібів. Натомість російське керівництво пропонує великий обмін озброєннями і військовою технікою. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.

"Як відомо з популярної пісні, "кращі друзі дівчат - це діаманти", а ось кращі друзі Путіна - це терористи", - йдеться у повідомленні.

За даними каналу, Путіну доповідають, що таліби володіють дефіцитними для російської армії на фронті озброєннями й технікою, зокрема захопленою після приходу до влади в Афганістані.

"Посвячені в деталі переговорів кажуть, що таліби вкрай здивовані подібними пропозиціями, але обговорюють всерйоз", - пише генерал СЗР.

Також, за даними каналу, Путін не залишає спроби отримати озброєння і в Ірані. Тегеран нібито не відмовляється безпосередньо від поставок озброєнь за укладеними раніше договорами, але терміни виконання постійно переглядаються.

Що таке "Талібан" "Талібан" - ісламістський радикальний релігійно-політичний воєнізований рух, заборонений у багатьох країнах світу, зокрема і в Росії, пише Вікіпедія.

Терористична організація виникла в Афганістані серед пуштунів у 1994 році, таліби керували Афганістаном з 1996 по 2001 рік і повернулись до влади у 2021 році після виведення американських військ. "Талібан" визнаний терористичною організацією Росією, Туреччиною й Канадою. При цьому в РФ з березня 2022 року встановлено дипломатичні відносини з Афганістаном з акредитацією дипломата уряду, сформованого терористичною організацією "Талібан".

Як повідомляв Главред, раніше генерал СВР писав про те, що Іран затримує поставки дронів і балістичних ракет країні-агресору РФ, і на фоні цієї новини в Кремлі відбулася розмова на підвищених тонах між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Також повідомлялося, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв відвідав Китай, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном. Місія Медведєва полягала в тому, щоб передати послання від господаря Кремля Володимира Путіна.

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