Путін веде переговори з "Талібаном" про постачання зброї - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін курирує переговори з "Талібаном" - ісламістським радикальним релігійно-політичним воєнізованим рухом, забороненим у багатьох країнах світу - про визнання уряду талібів. Натомість російське керівництво пропонує великий обмін озброєннями і військовою технікою. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СЗР) РФ.
"Як відомо з популярної пісні, "кращі друзі дівчат - це діаманти", а ось кращі друзі Путіна - це терористи", - йдеться у повідомленні.
За даними каналу, Путіну доповідають, що таліби володіють дефіцитними для російської армії на фронті озброєннями й технікою, зокрема захопленою після приходу до влади в Афганістані.
"Посвячені в деталі переговорів кажуть, що таліби вкрай здивовані подібними пропозиціями, але обговорюють всерйоз", - пише генерал СЗР.
Також, за даними каналу, Путін не залишає спроби отримати озброєння і в Ірані. Тегеран нібито не відмовляється безпосередньо від поставок озброєнь за укладеними раніше договорами, але терміни виконання постійно переглядаються.
Що таке "Талібан"
"Талібан" - ісламістський радикальний релігійно-політичний воєнізований рух, заборонений у багатьох країнах світу, зокрема і в Росії, пише Вікіпедія.
Терористична організація виникла в Афганістані серед пуштунів у 1994 році, таліби керували Афганістаном з 1996 по 2001 рік і повернулись до влади у 2021 році після виведення американських військ.
"Талібан" визнаний терористичною організацією Росією, Туреччиною й Канадою. При цьому в РФ з березня 2022 року встановлено дипломатичні відносини з Афганістаном з акредитацією дипломата уряду, сформованого терористичною організацією "Талібан".
Як повідомляв Главред, раніше генерал СВР писав про те, що Іран затримує поставки дронів і балістичних ракет країні-агресору РФ, і на фоні цієї новини в Кремлі відбулася розмова на підвищених тонах між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.
Також повідомлялося, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв відвідав Китай, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном. Місія Медведєва полягала в тому, щоб передати послання від господаря Кремля Володимира Путіна.
Інші новини:
- Путін чекає від Герасимова "перемоги" через три місяці - ЗМІ
- Путін "на підхваті": використання двійника Путіна вийшло на новий рівень - ЗМІ
- Є одна вірна ознака: Гіркін розповів, як відрізнити справжнього Путіна від двійника