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Росія очікує на нову партію дронів-камікадзе з Ірану: в ГУР розповіли деталі

4 січня 2023, 11:04
Країна-агресорка РФ в рамках контракту з Іраном повинна отримати 1750 ударних дронів-камікадзе, сказав представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
Росія, іранські дрони
Росія раніше завозила іранські дрони партіями 250-300 одиниць - ГУР / Колаж УНІАН, mil.in.ua

Окупант Росія очікує на надходження чергової партії дронів-камікадзе від Ірану. Яку кількість ударних безпілотників отримає Москва - наразі невідомо. Контракт передбачає 1750 БПЛА, близько 660 дронів окупанти вже використали. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

В інтерв'ю РБК-Україна він розповів про те, що російські окупанти повинні отримати додаткову партію ударних іранських дронів, але щодо їх кількості даних наразі немає.

"На сьогоднішній день вони використовували приблизно 660 дронів "Шахедів". За контрактом передбачено 1750. Потрібен час для їх доставки і підготовки", - пояснив ситуацію Скібіцький.

За його словами, окупанти активно застосовували велику кількість ударних БПЛА, запаси яких їм потрібно поповнювати. В основному, вони завозять дрони партіями 250-300 одиниць.

"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки. Скільки це буде - будемо ще уточнювати. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 одиниць. Подивимося, як буде цього разу", - підкреслив Вадим Скібіцький.

Удари Росії дронами з Ірану по Україні

Президент Володимир Зеленський раніше розповів про те, що агресор Росія має намір провести тривалу атаку іранськими дронами по Україні. Москва може бити в нічний час.

За словами Зеленського, мета окупантів - війна на виснаження.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов заявляв, що агресор Росія спеціально атакує дронами Україну в нічний час доби. Окупанти роблять це для того, щоб спробувати обійти ППО України, тому що в темний час встановити ворожі безпілотники в небі набагато складніше.

Спікер Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що за перші дві доби 2023 року українські війська розтрощили 84 іранських безпілотника. Йдеться про 100% показник збиття дронів. Всього за час повномасштабної війни сили оборони України знищили приблизно 1,5 тисяч російських БПЛА.

Дивіться відео ТСН - як українці допомагають ППО ЗСУ збивати іранські дрони

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