Не лише Іран: Світан розповів, хто готовий постачати Росії озброєння для ударів по Україні

Експерт підкреслив, що наразі Іран є болючою точкою у світовій політиці, яка підтримує озброєнням Росію.

Світан розповів, хто може допомагати Росії з озброєнням / Міноборони РФ, скріншот

У Росії, окрім Ірану, є ще один союзник, який може постачати озброєння для ударів по українській інфраструктурі. Про це розповів військовий експерт Роман Світан в ефірі Еспресо.

"Зараз Іран є болючою точкою у світовій політиці, яка підтримує озброєнням Росію. Між цими країнами є певні домовленості, що Іран за таку підтримку отримує ядерні та військові технології від Росії. В основному це будуть Shahed, а також балістичні ракети типу Fateh-110", - зазначив експерт.

Світан припускає, що ще одним союзником Росії є Північна Корея, яка є сателітом Китаю. А тому окупаційна армія може отримати додаткові боєприпаси.

"Скоріш за все через Китай Північна Корея отримає дозвіл на передачу росіянам певних видів озброєння, і це можуть бути боєприпаси для артилерії та РСЗВ, яких не вистачає російській армії. Російський обороно-промисловий комплекс не може впоратися навіть з витратами боєприпасів на добу, тому що ОПК РФ може виробляти близько 4-5 тисяч снарядів за добу, а витрачають кожного дня по 15-20 тисяч. Відповідно, росіяни шукають шляхи для збільшення постачання боєприпасів", розповів Світан.

Військовий експерт підкреслив, що у Північній Кореї є певні складські запаси боєприпасів, але їх не так багато, як здається.

"Тому, може бути один з варіантів – постачання через Північну Корею китайських боєприпасів, саме за цим треба буде уважно слідкувати світовій спільноті", - додав він.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Північна Корея таємно постачає Росії значну кількість артилерійських снарядів для використання у війні проти України. За його словами, КНДР намагається приховати справжнє призначення поставок зброї. Пхеньян вдає, що артснаряди йдуть до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Раніше Главред повідомляв, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин стверджує, що нібито "повністю підготовлений" до будь-якого військового конфлікту з США. До того ж, у Кореї планують сьоме ядерне випробування. Кім Чен Ин пригрозив Південній Кореї "знищенням уряду", якщо країна зробить які-небудь "небезпечні спроби".

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