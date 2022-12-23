Іран нарощує секретні поставки озброєнь у РФ - розвідка Ізраїлю

Глава Служби зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссад Давид Барнеа попередив про небезпечне зближення РФ та Ірану.

Іран нарощує поставки озброєнь в РФ / pixabay, Вікіпедія,

В Ізраїлі попередили про те, що Іран готує розширення поставок передових видів озброєнь Росії.

З такою заявою виступив глава Служби зовнішньої розвідки Ізраїлю Моссад Давид Барнеа, повідомляє Vesty.co.il.

"Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності", - сказав глава Моссада.

Разом з тим Барнеа окрему частину своєї промови присвятив спробам Ірану наростити свій ядерний потенціал.

"Ми по різних каналах застерігаємо про наміри Ірану розширити свій ядерний проект і збагачення урану, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону", - додав він.

Поставки іранського озброєння РФ

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що проти іранського режиму, який постачає зброю РФ, яка вбиває мирних українців, необхідно діяти більш жорстко.

Представник ОП впевнений в тому, що Україна доведе до кінця відносини з Іраном і в майбутньому буде більш правильно будувати відносини з подібними країнами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Іран Хоссейн Амір-Абдоллахіян визнав поставки дронів Росії. За його словами, це було ще до початку повномасштабної російсько-української війни і в невеликих кількостях

"Про безпілотники - це правда. Ми надали Росії невелику кількість безпілотників за кілька місяців до війни в Україні", — передає словами чиновника IRNA.

За його словами, Іран попросив у міністра закордонних справ Дмитра Кулеби докази того, що Росія використовує іранські дрони проти України.

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