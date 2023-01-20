Патрушев в істериці: ЗМІ розповіли про скандал у Кремлі через війну в Україні

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев жорстко розкритикував диктатора Володимира Путіна.

Володимир Путін і Микола Патрушев поговорили на підвищених тонах / Фото Reuters, Вікіпедія

Іран затримує поставки дронів і балістичних ракет країні-агресору РФ, і на фоні цієї новини в Кремлі відбулася розмова на підвищених тонах між російським диктатором Володимиром Путіним і секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. Про це пише Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки (СВР) РФ.

За даними каналу, Путін провів телефонну розмову з президентом Ірану Ібрахімом Раїсі.

"Іранське керівництво затримує поставки балістичних ракет, пускових установок до цих ракет і безпілотних літальних апаратів. Та невелика кількість балістичних ракет, яка вже поставлена, без пускових установок марна (...) Путін дуже просив іранського колегу поквапитися з відправками, але отримав традиційно "східні" обіцянки", - йдеться у повідомленні.

На вечірній нараді в режимі відеозв'язку з представниками керівництва силового і військового блоків Путін поділився неоднозначними результатами телефонних переговорів з президентом Ірану і "нарвався".

"Із слабо завуальованим роздратуванням і погано прихованою критикою попередніх рішень президента виступив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев. Він поцікавився, якими силами президент збирається проводити підготовлюваний наступ одразу на декількох напрямках на фронті в світлі передачі Україні нових обсягів озброєнь з боку Заходу. Поцікавився Патрушев, як Путін збирається вигравати війну або хоча б утримувати "нові території", які, за конституцією, тепер входять до складу Росії, і як президент збирається укладати мир або щонайменше переходити до перемир'я (...) Фінальними питаннями були - як сильно замерзла Європа, наскільки серйозно позначилася "міграційна" криза з українськими біженцями на рішучості Заходу і, найцікавіше, дослівно: "на х*ра висувати такі ультиматуми, за якими слідують власні поразки", - пише Генерал СВР.

Після виступу Патрушева президент виголосив коротку промову зі звинуваченнями на адресу військового керівництва і закрив нараду.

Начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов після наради нібито зв'язався з Патрушевим і висловив свою підтримку всьому сказаному секретарем Радбезу.

"Глобального розколу в путінському оточенні поки немає, але система від внутрішньої напруги тріщить по швах і будь-який різкий рух може стати тригером до її обвалення", - резюмували на каналі.

Як повідомляв Главред, в Росії раптово заговорили про закінчення війни проти України. Правда, на переговори з президентом України не згодні. Таку заяву озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Тим часом військовий експерт Олексій Мельник вважає, що війна в Україні наближається до чергової фази кульмінації. Росія акумулює сили для того, щоб найближчим часом спробувати домогтися перелому у війні, перехопити ініціативу.

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