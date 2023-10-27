В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна і розповіли, що насправді діється в Кремлі

Смерть Путіна є позитивною подією, але важливо, щоб ця подія відбулася після міжнародного трибуналу, підкреслив Юсов.

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В ГУР відреагували на можливу смерть Путіна / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Реагувати на чутки про смерть російського диктатора Володимира Путіна українці мають стримано, адже розповсюджують їх анонімні телеграм-канали, які підконтрольні країні-агресорці Росії. Така інформація може розповсюджуватися з метою вивчення реакції, зокрема, серед громадян РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Якщо ми про чутки навколо смерті Путіна – приємні, радісні, солодкі, але чутки. Це анонімні російські телеграм-канали повідомляють якісь речі. Далі ми повинні аналізувати, кому на користь і кому вигідно. Тому реагувати українці мають на такі речі стримано", - зазначив Юсов.

Він підкреслив, що смерть Путіна є позитивною подією, але важливо, щоб ця подія відбулася після міжнародного трибуналу. До того ж отримати інформацію про його смерть необхідно з надійних джерел, а не з російських телеграм-каналів.

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"Запускається інформація, можливо, навіть не лише для української аудиторії, а в тому числі для того, щоб подивитись і поміряти реакцію всередині самої Російської Федерації, а хто як буде реагувати, в тому числі, із представників російських еліт. Сам факт, що ця тема обговорюється, – він дуже симптоматичний. І те, що там здорова атмосфера в мешканців Кремля, точно він не свідчить", - наголосив представник української розвідки.

Хвороба і "смерть" Путіна

23 жовтня Telegram-канал Генерал СВР писав, що у Путіна ввечері 22 жовтня стався серйозний напад – кремлівський диктатор мало не помер, проте медикам вдалося його відкачати. За даними каналу, до Путіна терміново викликали медиків. Лікарі провели реанімацію. У президента РФ нібито була зупинка серця.

Увечері 26 жовтня Генерал СВР повідомив, що Путін нібито "помер" внаслідок зупинки серця у резиденції на Валдаї, а в Росії "починається переворот".

Після того як з'явилася інформація про смерть російського диктатора Володимира Путіна, Мережа вибухнула мемами.

На тлі чуток про смерть російського диктатора Володимира Путіна західні ЗМІ пишуть про те, хто міг би стати наступником президента РФ. Можливі варіанти описало видання The Independent.

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