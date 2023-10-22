"За Путіним різні валізки носять": в ГУР відверто відповіли, чи реальна ядерна загроза

Представник ГУР підкреслив, що Путін вже давно перегнув палицю із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує.

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В ГУР відверто відповіли, чи реальна ядерна загроза / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, УНІАН

За російським диктатором Володимиром Путіним носять різні валізки, не лише ядерні. Проте Україні не слід перейматися щодо цього, адже багатої військової техніки і навіть ядерної зброї РФ та її нацистського уряду було вже використано. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Еспресо.

"За Путіним різні валізки носять, не тільки ядерні. І це, напевно, не тому, що він такий сміливий. В України в цьому контексті немає підстав додатково переживати, тому що вся номенклатура озброєння, яку держава-терорист РФ та її нацистський уряд могли використати, вже використана. Далі: погрози використання ядерної зброї, ми вже багато разів це чули і нічого нового тут немає", - зазначив Юсов.

Представник ГУР підкреслив, що Путін вже давно перегнув палицю із ядерним шантажем, його вплив набагато менший, ніж він розраховує.

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"Ядерна зброя по всьому світі – це зброя стримування. Тобто вона працює саме як елемент не застосування, а елемент стримування від якихось зовнішніх загроз. Намагання Росії і її божевільних диктаторів перетворити зброю стримування на якусь реальну загрозу... Звичайно, світ просто так за цим спостерігати не буде, але і вестись на такий дешевий пропагандистський шантаж і гру теж не буде, я переконаний", - додав він.

Ядерний шантаж з боку РФ

Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін ніс на зустріч з китайським главою Сі Цзіньпіном валізки. ЗМІ вважають, що це так званий ядерний портфель. Reuters звернуло увагу на кадри роспропагандистів, на яких зображено групу морпіхів з валізками, що супроводжувала Путіна під час зустрічі з Сі. При цьому російське телебачення навмисне зробило акцент на вантаж, який несли військові.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.

Український дипломат Володимир Єльченко зауважив, що Сполучені Штати Америки мають інструменти та можливості, щоб фізично усунути російського диктатора Володимира Путіна. Це станеться, якщо глава Кремля вирішить застосувати проти Україну тактичну ядерну зброю.

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