Протести в Росії та підтримка війни проти України: Буданов дав оцінку ситуації

Пропаганда на території Росії тріщить по швах, і це зводить з розуму населення країни, яке не розуміє, що відбувається, сказав Кирило Буданов.

У Росії підтримують війну проти України, протестів там не буде - Буданов / УНІАН

В країні-агресорі Росії не може бути протестів, оскільки росіяни підтримують війну проти України. Пропаганда вже тріщить по швах, що зводить з розуму населення, яке не розуміє того, що відбувається. У свідомості росіян Захід нібито не дає їхній країні "нормально жити", а Україна, мовляв, "хоче їх усіх знищити". Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він сказав про те, що росіяни не вийдуть на протести, оскільки рівень підтримки війни Росії проти України залишається високим.

При цьому російська пропаганда тріщить по швах, а росіяни не розуміють, що відбувається.

"Протестів в Росії бути не може, це нереально. Ті, хто кажуть, що там люди прозріють, вийдуть – не вийдуть і не прозріють. По-перше, потрібно розуміти, що росіяни дійсно підтримують цю війну. Більше 80%. Так, трохи впав відсоток, до 70%, це нічого не змінює. Росіяни підтримують цю війну, тому що вірять своїй пропаганді, вона тріщить по швах, але цей перелом в мізках зводить їх з розуму, вони не розуміють, що діється", - пояснив ситуацію Буданов.

Також Кирило Буданов підкреслив, що росіяни переносять відповідальність за свої проблеми на колективний Захід, який нібито не дає Росії "нормально жити". Україна в їх свідомості, мовляв, і зовсім "хоче їх всемх знищити".

Війна Росії проти України

Глава ГУР Кирило Буданов раніше заявив, що у Росії залишилося ракет на 2 масованих атаки.

Згідно з його прогнозом, ворог вже до березня зіткнеться з критичною ситуацією з озброєнням.

Представник ГУР Вадим Скібіцький сказав, що окупант РФ у 2023 році підтягуватиме свої війська до кордонів України. Російські загарбники спробують захопити всю Донецьку область.

Також Скібіцький зазначив, що у Росії проблеми з балістичними ракетами і "Калібрами".

"Стає менше крилатих ракет повітряного базування Х -101, Х-555. І наші підрахунки дуже прості. Максимум, на що здатна Росія - це два-три таких потужних нанесення ударів, як ось ми спостерігали за останній час", - підкреслив Скібіцький.

Дивіться відео ТСН - Арестович зробив прогноз на 2023 рік

Інші новини: