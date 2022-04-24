У Німеччині шокували заявою і засумнівалися в масштабах військових злочинів РФ в Україні

Війна в Україні / Офіс президента, pixabay

Колишній мер Дюссельдорфа, член Соціал-демократичної партії Німеччини Томас Гайзель спровокував небувалий скандал через свою заяву про війну в Україні.

Як пише Der Westen, він піддав сумніву масштаби військових злочинів Росії в Україні.

У соцмережі Томас Гайзель написав пост під назвою: "Досить, пане Мельник".

"Гайзель висловив свої сумніви, що це дійсно "війна на знищення", яку Росія веде в Україні, "як хотів би змусити нас вірити пан Мельник". Чи можна вірити " риториці жертв війни, тобто України?",- запитує 58-річний політик.

Більш того, колишній мер Дюссельдорфа не вірить в те, що руйнування в окремих частинах країни настільки масштабні.

"Наприклад, чи вірно, що Маріуполь зруйнований на 90%? Фотографії, які ми отримуємо, жахливі. Але чи не завжди це один і той же мотив?",- цинічно запитує німецький політик.

На думку Гайзеля, 410 убитих мирних жителів Бучі, нібито недостатньо висока цифра, щоб називати це геноцидом.

"Хіба Українська риторика геноциду в кінцевому підсумку не баналізує військові злочини в Сребрениці, Мі Лаї і Бабиному Ярі, і, можливо, нічне бомбардування в Дрездені, що забрала життя 30 000 чоловік?",- знову ж запитує він.

Під його повідомленням за Україну заступився політик Опозиційного ХДС Рупрехт Поленц, жорстко розкритикував пост Гайзеля.

"Спочатку Шредер, потім Швезіг, тепер Гейзель. По-моєму, неможливо, щоб провідний політик СДПН, як колишній мер Дюссельдорфа, так коментував би загарбницьку війну Росії проти України", - підкреслив Рупрехт Поленц.

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Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч-катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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