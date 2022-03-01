Нюрнберзький процес 21 століття: у Гаазі офіційно відкрили справу через війну в Україні

Карім Хан ухвалив рішення про розслідування ситуації в Україні / Фото icc-cpi.int

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ухвалив рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.

"Поряд з ситуаціями в Криму та на Донбасі, є підстави стверджувати, що військами агресора продовжують скоюватися військові злочини і злочини проти людяності", - йдеться в повідомленні МЗС України у Facebook.

Попри те, що Україна не є стороною Римського статуту, наша держава визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше.

Перша заява стосувалася подій, які мали місце в Україні в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, а друга - продовження скоєних злочинів у період з 20 лютого 2014 року.

"Аналіз двох заяв дав Офісу прокурора всі підстави стверджувати про вчинення військових злочинів і злочинів проти людяності.

Реклама

Вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним Судом і відповість за кожен скоєний злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття", - зазначили в МЗС України.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

Інші новини: