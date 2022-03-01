Нюрнберзький процес 21 століття: у Гаазі офіційно відкрили справу через війну в Україні

Поряд із ситуаціями в Криму та на Донбасі, є підстави стверджувати, що війська РФ скоюють військові злочини і злочини проти людяності.
Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан ухвалив рішення про відкриття офіційного розслідування ситуації в Україні. Події останніх днів дають підстави вважати, що на території України продовжують скоюватися злочини, що підпадають під юрисдикцію МКС.
"Поряд з ситуаціями в Криму та на Донбасі, є підстави стверджувати, що військами агресора продовжують скоюватися військові злочини і злочини проти людяності", - йдеться в повідомленні МЗС України у Facebook.
Попри те, що Україна не є стороною Римського статуту, наша держава визнала його юрисдикцію ad hoc на підставі заяв, поданих раніше.
Перша заява стосувалася подій, які мали місце в Україні в період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, а друга - продовження скоєних злочинів у період з 20 лютого 2014 року.
"Аналіз двох заяв дав Офісу прокурора всі підстави стверджувати про вчинення військових злочинів і злочинів проти людяності.
Вище військово-політичне керівництво Росії обов'язково постане перед Міжнародним кримінальним Судом і відповість за кожен скоєний злочин. Це буде Нюрнберзький процес 21 століття", - зазначили в МЗС України.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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