У Харківську ОДА влучила ворожа ракета – половина будівлі зруйнована

Харківська ОДА після влучання ракети/ДСНС України

Окупанти вранці у вівторок, 1 березня, обстріляли майдан Свободи в Харкові. Ворожа ракета влучила у праве крило облдержадміністрації – половина будівлі вщент зруйнована.

Як видно з відео, оприлюдненого у мережі, ракета влучила в ОДА о 08:01.

У ДСНС України зазначили, що окупанти обстріляли центральну частину Харкова.

"Божевільні "визволителі" вже не приховують, що їхні авіаудари здійснюються саме по цивільному населенню. Наразі ворог цинічно й демонстративно поливає ракетами центральну частину Харкова – центр першої столиці нашої багатостраждальної України", – написали в ДСНС.

За словами голови Харківської ОДА Олега Синєгубова, противник обстріляв центр міста з "Градів" і крилатих ракет.

Реклама

"Сьогодні ворог підступно почав обстріли центру Харкова і житлових масивів із "Градів", а також крилатих ракет. Влучив у площу перед облдержадміністрацією. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення. Йому нічого інакше не залишається, як ось так підступно творити військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Фактично, його наступальні ресурси уже вичерпані. Перемога буде за нами", – зазначив Синєгубов.

За попередньої інформацією, крім будівлі ОДА у Харкові також є влучання в оперний театр, філармонію та частину житлового масиву (переважно 4-5 поверхові житлові будинки).

За попередньою інформацією, внаслідок влучання ракети у Харківську ОДА шестеро людей постраждали, з них одна дитина. Кількість загиблих уточнюється.

Майдан Свободи у Харкові, де розташована будівля ОДА, за величною є однією з найбільших центральних площ міста у світі. Так, у Європі він шостий за своєю величиною, а у світі – дванадцятий.

Під майданом розташовані дві станції метро – "Університет" Салтівської лінії і "Держпром" Олексіївської лінії, які містяни використовують як укриття. Крім цього, на площі розташований головний корпус Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. На щастя, в момент влучання ракети в ОДА в розташованому неподалік університеті не було студентів.

Також на майдані стояв пункт "Все для перемоги", у якому волонтери проводили збір допомоги для українських воїнів. За словами місцевих жителів, ніхто з волонтерів у результаті обстрілу не загинув.

Раніше повідомлялося, що Росія обстрілює ракетами мирні райони Харкова. Жертви серед місцевого населення пішли на десятки осіб.

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що російські війська також почали підривати підстанції, які забезпечують місто електроенергією. Він зазначив, що частина районів Харкова вже залишилися без електроенергії і, відповідно, виникають проблеми з водопостачанням, теплопостачанням.

Читайте також: