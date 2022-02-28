Вторгнення Росії йде "не за графіком", окупанти дезорганізовані - Міноборони Британії

Російське вторгнення пішло не за планом / Фото Reuters

Збройні сили Росії зіткнулися з величезними труднощами під час вторгнення в Україну. Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії.

Як зазначається на сторінці відомства в Twitter, основна частина російських підрозділів залишається у понад 30 км на північ від Києва після того, як їхнє просування було уповільнено українськими військовими, що захищають аеродром Гостомель - ключову мету РФ в перший день вторгнення.

Навколо Чернігова та Харкова тривають запеклі бої, проте обидва міста залишаються під контролем України.

"Невдачі в логістиці й завзятий український опір продовжують стримувати наступ Росії. Попри безперервні спроби приховати подробиці конфлікту від населення Росії, ЗС РФ вперше змушені визнати втрати", - зазначили в британському Міноборони.

За словами глави відомства Бена Уоллеса, які наводить SkyNews, російські війська дезорганізовані, а вторгнення йде "не за графіком" і не зробило жодного "стратегічного впливу", як розраховував кремлівський режим.

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Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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